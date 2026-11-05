下午東北季風增強 5縣市溼答答 周六「立冬」北東轉涼

把握上午好天氣，下午起迎風面天氣將有所改變。中央氣象署表示，今天上半天各地大多為多雲到晴，東南部及恆春半島有零星短暫雨，下午開始東北季風增強，迎風面雲量逐漸增多，基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北地區轉為有局部短暫雨的天氣，台東及恆春半島仍有零星降雨，桃園以南為多雲到晴。

溫度方面，今天白天還是舒適到有些悶熱，北部及東半部高溫約28、29度，中南部在30至32度，早晚偏涼，各地低溫約21至24度。澎湖晴時多雲，24至28度；金門晴時多雲，23至28度；馬祖晴時多雲，22至25度。

周六就是24節氣的「立冬」。氣象署表示，明天、周六東北季風影響，北部及東北部天氣較涼。桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部及東部地區並有局部大雨發生的機率。其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

周日東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，東半部地區有局部短暫雨，大台北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一東北季風增強，北部、東北部及東部天氣轉涼，下周二、下周三東北季風影響，冷空氣較前一波強，北部、東北部及東部天氣明顯偏涼；下周一、下周二北部及東北部地區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周三桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四東北季風減弱，北部及東北部及東部氣溫回升。下周四至下周六為偏東風的環境，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署表示，煙花颱風距離台灣遙遠，對天氣無直接影響。花蓮、台東沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島今明兩天有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。