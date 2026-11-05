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霸王級寒流恐再現？ 鄭明典示警：平流層暖變明顯偏早發生
北極上空的平流層溫度出現了明顯回升。「平流層暖變」，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出北極上空約23公里高空的溫度記錄，對照氣候平均值。他說，約4天前，溫度記錄大約是-69度，溫度很快上升到現況的約-54度，短時間內上升了近15度。
他表示，平流層暖變有不同的學者定義，概念上都是在描述極區上空平流層在短時間（幾天到1至2周）快速增溫的現象。這次的增溫，在增溫的極端值上尚未打破紀錄，但是已經明確落在最極端的10%範圍內。另外，紀錄上真正特別的地方其實並不在增溫幅度，而是在季節時間上明顯偏早發生。
鄭明典曾經撰文分析，2016年年初有超強寒流，前1年底時就有類似偏早發生的平流層暖變現象。
其他網友討論，「冰箱要關不住了」、「寒流要來了？」、「冷空氣不會消失，會往中低緯度跑，2016的負北極震盪有機會發生」、「平流層暖變提早發生，最直接的影響就是大幅增加北半球在今年冬季提早遭遇極端寒流的機率」、「會非常冷嗎」。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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