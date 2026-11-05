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今晴朗熱飆35度高溫 吳德榮：明起東北季風接力 第2波冷空氣更強
今天微弱東北季風，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地晴朗，東半部偶有局部短暫飄雨的機率。各地白天熱，早晚涼。北部19至32度、中部19至34度、南部20至35度、東部18至32度。
周六是24節氣的「立冬」。他說，明天、周六另一波東北季風南下，大台北、東半部轉有局部短暫雨，冷空氣仍偏弱，北台轉涼，中南部白天熱、早晚涼。
吳德榮表示，周日東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周一上午起至下周二，東北季風再增強，迎風面轉有明顯降雨，冷空氣比前波稍強，天氣更涼。下周三東北季風減弱，迎風面雲多，東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定。
至於颱風消息，他說，輕颱煙花今天轉東北加速前進，將逐漸變性為溫帶氣旋。歐洲（ECMWF）及美國（GEFS）系集模式模擬皆顯示，期末在關島北方另有熱帶擾動活動，能否成颱尚待觀察。但若成颱，其路徑仍呈現大迴轉的特徵，對台無威脅。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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