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老福法修法爭議燒 人民監督健保聯盟揪這縣市補助限縮 要求卓榮泰副署

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
人民監督健保聯盟今赴行政院陳情，要求高雄市政府盡速修法補正、建立救濟機制，並呼籲行政院長卓榮泰副署老福法修正案。圖／蘇偉碩提供
人民監督健保聯盟今赴行政院陳情，要求高雄市政府盡速修法補正、建立救濟機制，並呼籲行政院長卓榮泰副署老福法修正案。圖／蘇偉碩提供

立院三讀通過老人福利法第22條，65歲以上長者所得稅率未達2成者，由中央政府繳納健保費，初估需補助440億元。人民監督健保聯盟盤查全台22縣市相關自治法規，發現高雄市2016年修正地方醫療補助辦法後，將補助對象限縮於低收入戶及中低收入戶，質疑市府長期限縮老人福利法原有保障。聯盟昨赴行政院陳情，要求高雄市政府盡速修法補正、建立救濟機制，並呼籲行政院長卓榮泰副署修正案。

人民監督健保聯盟發起人蘇偉碩表示，聯盟花費一周盤點全台22縣市相關自治法規及行政計畫，認為除高雄市外，其餘21縣市均有相關規範或措施，延續原老福法第22條保障中低收入老人醫療補助的精神，因此修法後地方補助制度並未出現明顯空窗，也未必因中央修法而產生地方自治法規牴觸問題。

不過，聯盟進一步發現，高雄市自2011年縣市合併後，相關自治法規雖以社會救助法為依據，涵蓋中低收入老人醫療補助，但2016年修正高雄市弱勢市民醫療補助辦法後，將補助資格限縮於低收入戶及中低收入戶。聯盟估計，約4萬2115名中低收入長者因此無法取得補助，占相關符合條件長者約85%，認為高雄市補助範圍明顯較其他縣市狹窄。

蘇偉碩質疑，高雄市相關規定長期限縮中低收入老人的醫療補助資格，形同使多數弱勢長者無法獲得原有保障，行政院也未善盡地方自治監督責任。人民監督健保聯盟提出三項訴求，包括高雄市政府儘速修正自治法規，保障約4.2萬名中低收入長者的醫療補助權益；針對過去多年可能受影響的長者，建立實質救濟及補償機制，並向受影響長者及其家屬說明；此外，呼籲卓榮泰依法副署修正案，避免弱勢長者醫療保障出現落差。

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