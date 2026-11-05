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骨質疏鬆後遺症大 醫籲定期篩檢

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
足跟定量超音波儀器可作為骨質疏鬆初步篩檢工具，發現異常後再使用DXA進行追蹤。記者林琮恩／攝影
足跟定量超音波儀器可作為骨質疏鬆初步篩檢工具，發現異常後再使用DXA進行追蹤。記者林琮恩／攝影

台灣進入超高齡社會，骨質疏鬆盛行率上升，衛福部統計，我國50歲以上女性，每10人即有1人罹患骨質疏鬆症。北醫大附醫骨科部主任吳孟晃說，若未及早發現骨質密度降低且進行保養，恐導致髖關節或脊椎骨折，引發吸入性肺炎、泌尿道感染等，致死率高達5成，建議民眾應養成定期接受骨密度篩檢的習慣。

衛福部食藥署醫材及化妝品組科長葉旭輝指出，現行骨密度檢測儀，屬於第二類醫療器材，取得許可證產品包括6種骨密度分析儀（DXA）、1種超音波骨密度計。

各式骨密度分析儀中，臨床最常使用為雙能量X光吸光式測定儀測，量測時病人採平躺姿勢，以腰椎及髖部作為主要測量部位，依結果計算「T值」。

吳孟晃表示，T值為停經後婦女及50歲以上男性診斷骨鬆標準，數值大於負1表示骨質正常，介於負1至負2.5間表示骨質開始流失，若小於負2.5則已是骨質疏鬆症。此外，可使用坐著量測的足跟定量超音波儀器作為初步篩檢工具，發現異常後再使用DXA進行追蹤。

吳孟晃建議，女性若有家族史，停經前40到50歲自費檢測一次、停經後每2年檢測一次；男性亦有更年期，可在50歲接受檢測。臨床上遇到不少男性有骨鬆卻不自知，直至T值負3或負4等嚴重骨鬆時才發現，此時治療效果不佳。

預防骨質疏鬆，吳孟晃建議，民眾從年輕時就要多運動，有助加強骨質，也要適當接受日曬，若家中有骨折病史者，更要特別提防。也可以適當補充鈣質補充品，包括碳酸鈣、磷酸鈣、檸檬酸鈣等，一般民眾每天可補充800至1200毫克，但若補充過多易導致鈣中毒；亦可搭配維他命D使用，每天建議攝取800至1000國際單位，如因洗腎有高血鈣病史者，補充時須留意，應定期抽血追蹤。

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