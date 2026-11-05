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糖尿病友控血糖 更要顧心、腎健康

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
台灣糖尿病人口已突破256萬人，盛行率近11%。 圖／123RF
台灣糖尿病人口已突破256萬人，盛行率近11%。 圖／123RF

台灣糖尿病人口已突破256萬人，盛行率近11%。中華民國糖尿病衛教學會積極推動「全民減糖行動」，因為血糖心臟、腎臟總是一起出問題，因此呼籲糖尿病患者控制血糖外，也要注意心腎惡性循環，避免併發症悄悄找上門。

中華民國糖尿病衛教學會昨公布最新本土研究，針對全台5097名第2型糖尿病患者進行分析，發現近四分之一屬於心血管疾病高風險族群，近三成面臨慢性腎臟病高風險或極高風險。學會理事長歐弘毅提醒，糖尿病照護不能只看血糖，更應兼顧心臟與腎臟健康

歐弘毅表示，糖尿病與心血管疾病、慢性腎臟病息息相關，血糖達標不代表其他器官風險也獲得控制。學會與全台20家醫療院所合作，收集5097名血糖未達標、尚無心肌梗塞或中風病史，但已出現其他危險因子的成年第2型糖尿病患者，分析其心血管與腎臟疾病風險。

學會常務監事王景淵指出，研究分析發現，23.8%患者屬於大血管疾病高風險族群，雖然尚未確診心血管疾病，但未來發生相關併發症的風險值得警惕。另外，有15.1%患者落在慢性腎臟病高風險分級，13.4%屬於極高風險，合計達28.5%。由於早期腎功能異常往往沒有明顯症狀，許多患者可能毫無察覺，直到病情惡化才發現問題。

另一項台灣本土研究也發現，糖尿病患者若同時出現腎病變、視網膜病變或周邊神經病變等小血管併發症，心血管風險也會升高。合併兩項以上小血管病變者，發生中風、心肌梗塞或全因死亡的綜合風險約增加七成，顯示眼睛、神經與腎臟的異常，也可能是全身血管健康亮起紅燈。

國健署與專家共同提出「糖腎心5燈獎」，鼓勵民眾與糖友掌握五大健康重點：看體重腰圍、看血糖、看血壓血脂、看腎臟健康指標、看心腎併發症，從生活型態管理、定期檢查到持續追蹤，及早辨識可能的健康警訊。

糖尿病 血糖 健康 心臟 心血管疾病 腎臟病 腎功能

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