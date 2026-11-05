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看見藥師／陳繼明 教出逾萬名藥師 83歲仍天天學習

聯合報／ 記者廖靜清／專訪
陳繼明見證台灣藥學教育與藥師專業的轉變，即使退休多年，仍持續關注新藥、癌症治療及再生醫學發展。記者許正宏／攝影
陳繼明見證台灣藥學教育與藥師專業的轉變，即使退休多年，仍持續關注新藥、癌症治療及再生醫學發展。記者許正宏／攝影

投入藥學教育一甲子，台北醫學大學藥學系榮譽教授陳繼明培育超過一萬名藥學人才，如今許多在醫院、社區藥局及藥學相關領域服務的藥師，都曾是門下生。回顧一生教學生涯，他認為，藥學教育最重要的不是讓學生記住多少藥品，而是建立扎實的專業基礎，培養持續學習的能力，才能面對日新月異的醫療環境。

北醫榮譽教授 藥學教育一生志業

「我83歲了，現在還是天天學習，不然跟不上醫療科技發展。」陳繼明說，藥學是一門不斷進步的科學，尤其近20年來，從傳統小分子藥物、單株抗體、生物製劑，到細胞治療與再生醫學，新療法接連問世，藥師如果只依賴求學時期學到的知識，很快就會跟不上時代。

陳繼明高中時就對化學特別有興趣，加上父親有不少朋友經營藥局，讓他對藥學產生好奇。因此大學聯考選擇踏入藥學領域，沒想到這個決定，成為奉獻一生的志業。

不過，陳繼明並非一開始就決定當老師授業。畢業後，曾短暫進入藥廠及藥品代理商工作，「做了一個多月就覺得不適合。」因緣際會回到學校擔任教學工作，並跟隨教授從事研究，才逐漸找到真正適合自己的道路。

陳繼明認為，藥學專業的發展相當多元，除了醫院藥師、社區藥局，也能投入製藥產業、藥物研發、學術研究及臨床藥事照護。不同領域需要不同特質，學生應在求學階段探索方向，才能找到適合長期投入的工作。

奠定學生基礎 隨時跟上醫學新知

多年來，陳繼明主要教授藥物化學，這門課涉及藥物分子結構、物理化學性質、安定性及藥理作用，學生覺得艱深難懂。他卻認為，這些基礎知識直接影響藥品品質、製造、保存及臨床使用，是藥師不可或缺的專業能力。

「老師教的是基礎，有了基礎，以後遇到新的藥物，才知道怎麼去理解。」陳繼明說，藥師不可能在學校學會未來所有新藥，但只要掌握基本原理，就能透過持續進修，逐步理解新的藥物作用機轉及治療方式。

隨著醫療發展，藥師角色從傳統調劑、發藥，逐漸轉向以病人為中心的藥事照護。陳繼明指出，現今藥學教育培育，包括四年制藥學教育及六年制臨床藥學相關訓練，讓藥師有更多機會深入臨床，運用藥物專業協助醫療團隊評估用藥安全、藥物交互作用及治療效果。尤其部分藥物治療窗狹窄、毒性較高，更需要藥師參與把關，提升病人用藥安全。

陳繼明教授投入藥學教育一甲子，培育超過一萬名藥學人才。記者許正宏／攝影
陳繼明教授投入藥學教育一甲子，培育超過一萬名藥學人才。記者許正宏／攝影

提升用藥安全 肯定藥師走入社區

談到台灣醫藥分業制度，陳繼明認為，目前診所聘用藥師調劑與處方箋釋出至社區藥局並行，形成具台灣特色的雙軌模式。相較於國外部分制度，台灣仍有調整空間，但牽涉醫療院所經營、藥價差及醫藥專業分工，必須考量整體制度及醫療現場的實際需求。

陳繼明特別肯定近年社區藥師投入長者用藥整合服務，許多長者同時患有多種慢性疾病，可能在不同醫院或診所領藥，容易出現重複用藥、藥品過期或服藥方式錯誤等問題。社區藥師若能協助整理藥袋、檢視處方及指導正確用藥，便能發揮傳統調劑之外的重要價值。

從教學、研究到培育藥學人才，陳繼明見證台灣藥學教育與藥師專業的轉變。即使退休多年，仍持續關注新藥、癌症治療及再生醫學發展。對年輕藥師及藥學生，最想傳達的觀念始終是「天天學習。」藥學專業的價值在於能否持續累積知識、適應醫療進步，並將所學真正運用在病人身上。這也是他投入藥學教育超過一甲子，始終堅持的育才理念。

陳繼明教授今年獲頒服務60年資深藥師獎。記者許正宏／攝影
陳繼明教授今年獲頒服務60年資深藥師獎。記者許正宏／攝影

陳繼明

●年齡：83歲

●現職：衛福部中華藥典編修委員兼原料小組召集人

●學歷：台北醫學院藥學系、美國明尼蘇達大學藥學博士

●經歷： 台北醫學大學藥學系教授、台北醫學大學藥學院院長

最想跟民眾說的一句話：

醫療學無止盡，保持好奇心與持續學習。

陳繼明 藥師 藥學 北醫 社區 醫學

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