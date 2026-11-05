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健康你我他／虛擬世界夢幻歡愉 不如真實人生可貴
近日看到王偉忠專訪作家張曼娟談AI短劇，她分享從一開始出於好奇，到後來一集接著一集、欲罷不能的觀看經驗，讓我也心生好奇。張曼娟提到，AI短劇的劇情往往有一定模式，內容大同小異，卻總能吸引觀眾目不轉睛，甚至沉迷其中。究竟這些短劇有何魅力，竟能讓人如此著迷？
第一次接觸AI短劇，是和同學相約出遊時。搭車途中，同學盯著手機觀看，時而哈哈大笑，樂在其中；坐在一旁的我，一邊與她聊天，一邊吃著東西，這才發現原來平日工作忙碌的同學也會利用空檔觀看AI短劇。
後來滑手機時，偶爾也會看到幾段有趣的劇情。起初我不太習慣人物幾乎千篇一律的面孔，以及略顯生硬的對白，總覺得少了幾分真實感。但看得多了，竟慢慢發現其中的趣味。它就像卡通一樣，透過誇張的情節與戲劇性的轉折，讓人暫時拋開煩惱，獲得片刻歡愉。
不過，冷靜思量，生成式的AI短劇偶爾觀看，當作生活中的調劑，無傷大雅；但若沉迷其中，廢寢忘食，甚至影響作息與日常生活，就難免本末倒置。
畢竟虛擬世界再精彩，也終究如夢似幻；唯有腳踏實地，珍惜身邊的人事物，才能體會真實人生的可貴。娛樂可以怡情，卻不該喧賓奪主；懂得自我節制，才是享受科技而不被科技牽著走的關鍵。
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