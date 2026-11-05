人口探底／菲國直擊！應徵者減半 台灣搶工告急

根據國發會最新人口推估，台灣人口二○七五年恐腰斬剩下一二一五萬人，其中十五至六十四歲工作年齡人口比現在大砍三分之二、僅剩五一三萬人，百工百業將面臨嚴峻缺工。不僅人愈來愈少，人也愈來愈老，到二○六五年，台灣每兩人就有一人是老人，現在就已吃緊的長照人力，屆時誰來照顧長者？

不管是製造業還是看護缺工，目前仰賴移工彌補缺口，在台藍領移工逼近百萬人。但引進移工已卅七個年頭的台灣，正面臨來源國供給變化、國際勞動規範加嚴、競爭國加碼搶人等三大外部挑戰，還有招募不透明、人力運用僵化、長照需求攀升，以及留才誘因不足等四大內部制度問題，遑論未來還要面對更緊迫的勞力緊縮困境。

聯合報持續關心人口探底的國安危機，記者日前跟隨台灣仲介陳繼賢的腳步，直擊菲律賓移工市場現況。如今，台灣已不見得是他們海外工作的首選；未來，隨著各國紛紛人口萎縮，全球將進入更激烈的搶工時代，台灣憑什麼誘因搶贏其他國家？專家嚴正呼籲政府盡速重新檢視移工政策。

馬尼拉的馬拉特（Malate）區是菲律賓海外移工仲介機構集散地，四處可見招募廣告，有的刊登前往香港、馬來西亞，有的專門鎖定杜拜、沙烏地阿拉伯、科威特、卡達等中東市場，打出免費體檢、訓練、住宿與交通補助的誘因，招牌還以阿拉伯文招攬求職者，甚至也有遠赴捷克、匈牙利的招募廣告。

「我們家經濟困難，希望趕快找到工作。」廿九歲的Mallillin搭了十四小時的夜車，風塵僕僕從家鄉卡加延谷來到馬拉特區應徵海外工作。早在她二歲時，母親便遠赴香港擔任幫傭，一待就是十八年，因家裡還有三個弟妹在學，如今她跟進母親海外工作的腳步。

「有工作經驗嗎？照顧過老人嗎？」她挺直站在陳繼賢前接受面試；通過口試後，第二關還得抱起一名六十多公斤的人撐數分鐘，證明有力氣擔任看護。

但陳繼賢感嘆，「以前隨便找就一堆，面試的人塞滿辦公室，現在一半都沒有。」過去只要有工作機會，當地求職者搶著要，台灣雇主還能挑學歷、英文口音、身高體重，如今當地勞工可選擇的國家和條件變多了，選擇權慢慢轉到移工手上，「太鄉下的、家裡人太多的不去、沒加錢都不去」，現在他每月都得飛一趟馬尼拉拜訪當地仲介「要人」。

另名前來面試的廿五歲Michaela，因母親在台工作已十幾年，「台灣對我有親近的感覺」，因而列為首選。但Michaela不諱言，不排除到其他薪資條件、環境更好的國家。

「來源國未來不會再永無止盡輸出人力。」中央大學人力資源管理研究所兼任副教授辛炳隆說，從供給端看，來源國輸出人數目前雖仍增加，但受當地經濟發展與人口結構轉變影響，成長將放緩；從需求端看，鄰近日本、南韓近年搶人愈趨積極，加上工資高於台灣，正加速搶占東南亞勞動力，台灣未來勢必愈來愈難找人。

勞動部表示，已在菲律賓成立海外延攬中心，也持續洽談各來源國，擴大海外移工及技術人力的政府對政府直接引進，且會依保障本國勞工就業機會、避免低薪定錨效應等原則，研擬檢討跨國勞動力相關政策。