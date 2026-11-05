人口探底／外看懷孕 勞長承諾縮短遞補期

當外籍家庭看護工懷孕，長照家庭恐陷入照顧空窗期，引發民怨。勞動部長洪申翰承諾，將研議在不可歸責雇主的情況下，縮短遞補移工的等待期，也會和衛福部研議如何更順暢銜接長照替代人力，明年初可望上路。另也將發布懷孕移工的雇主權益手冊或指引。

立委廖偉翔指出，每年在台懷孕移工約六千人，其中有少部分是家事移工，影響家庭照顧中斷，不少家庭甚至苦等三、四個月。

洪申翰回應，據國健署產檢數據，去年接受產檢的家事移工總計七九一人，占整體家事移工廿一萬多人的百分之○點三八，但不排除部分家事移工不會做產檢，因此仍有黑數。

他說，家庭照顧空窗有兩種情境，一種是仍存在聘僱關係，比如移工返鄉或生病請假，這時候雇主可申請衛福部的擴大喘息、勞動部的短期照顧服務，一年合計五十二天，將檢討針對重症家庭或特殊狀況增加天數。

另一種情境是沒有聘僱關係之下，轉用長照三點零資源。洪申翰說，被照顧者須先經評估取得長照需要等級（ＣＭＳ），但如果遇上突發狀況，被照顧者卻未評估過ＣＭＳ，就無法順利銜接長照服務，正和衛福部研議如何讓服務更順利銜接。