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人口探底／廠工勞基法保障 誰想當看護

聯合報／ 記者葉冠妤廖靜清／台北報導

因應台美貿易談判及國際供應鏈對防制強迫勞動的要求，勞動部推動製造業、漁撈業「移工零付費」，儘管該措施未擴及家庭雇主，但當工廠老闆會幫移工負擔海外招募費，廠工薪資又因比照最低工資明年將破三萬元，不少長照雇主擔憂未來將沒移工想做看護，恐致照護空窗。

小洋的媽媽白天照顧家庭，晚上還在長照機構擔任夜班照服員，卻在六十歲那年中風倒下。

小洋說，自己過去是讓媽媽操心的兒子，直到那個曾為自己遮風擋雨的人倒下，他一夕之間長大，成了必須扛起照顧責任的人。

媽媽中風後，右手失去功能，吃飯、洗澡都需要有人從旁協助，隨時有跌倒風險，小洋只能聘請外籍看護分擔照顧，才能出門上班。為方便陪媽媽就醫、復健，他改做排班較彈性的工廠清潔人員，偶爾回工地打零工，兼做兩份工作月收雖有六萬元，但光是外看薪資、吃住等開銷，每月就要三萬多元，還得替媽媽添購各種復健器材、中藥藥材，幾乎所剩無幾。

小洋坦言，政府雖稱家庭雇主不受移工零付費影響，但仍擔心，萬一未來擴及家庭雇主，「一般家庭哪負擔得起？」要是移工來台後落跑，支付的錢怎麼辦？

現行產業移工適用勞基法，不僅薪資比照最低工資，明年將調升至三萬九百元，工時、休假和加班費也有保障，但家事移工不適用，薪資目前是二萬元。

「同樣來台工作，進工廠薪水高，又不用付招募費，還有勞基法保障，誰想當家庭看護？」台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕痛批，零付費忽略不同產業間可能產生排擠效應，若缺乏相對應的待遇與支持措施，將加劇看護招募困難及衍生轉換雇主等問題。

「廠工、家庭看護工薪資的嚴重傾斜，早就造成看護缺工壓力。」桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華也說，台灣多少家庭的長照是靠移工撐起來，但還可以走多久？呼籲衛福部盤點照顧人力需求，針對本國照服員、外籍看護進行整體配置。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧則說，目前台灣有九十二萬名長照需求人口，其中逾廿一萬個家庭聘雇外看，短期要全轉由機構負責恐有難度，但家總認同長遠「增列」機構聘雇、派遣人力的作法。

勞基法 看護 移工

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