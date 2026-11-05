桃機服務楷模吳佩容 為旅客「導航」

桃園國際機場轉機量持續攀升，去年轉機達六六九萬人次，較前一年顯著成長四十四萬人次，緊鄰轉機安檢出口的免稅商店，因為位置顯眼，往往成為旅客尋求指引的「第一站」。榮獲二○二五年桃園機場服務楷模的昇恆昌免稅商店組長吳佩容，正是這條動線上溫暖的守門員。

擁有十五年深厚資歷的吳佩容，日常工作除了商品銷售、店務管理，更常化身為機場內的「暖心導航」，協助旅客尋找登機門、餐廳與貴賓室。她觀察到，許多轉機旅客通過安檢時，身處陌生環境，常會忽略周遭指標，身為國門第一線服務人員，熟悉航廈動線只是基本功，真正關鍵在於「超前部署」的觀察力，在旅客開口前，主動察覺旅客需求。

吳佩容說，服務需要熱忱，更考驗臨場應變。她曾協助一位帶著身障女兒在走道上徘徊的母親，因女童須完全平躺才能進行特殊護理處置，她覺得育嬰室及無障礙廁所並不完全適用，立刻協調管制區內妥適場所，讓女童得以在舒適的環境中完成護理，也安撫家屬焦急情緒。

「我當下只想著，一定要讓她們安心搭機。」吳佩容表示，特殊旅客出國，除了交通安排，還有許多「不易被看見的隱性需求」，服務沒有標準答案，同心理解旅客當下困境，設法運用資源解決問題，這正是能奪得服務楷模殊榮的核心關鍵。

吳佩容認為，服務的價值在於細節，唯有主動洞悉旅客未言明的需求，才能憑藉熱忱與專業穩穩接住每位旅客，讓他們安心踏上下一段航程。

（特別企劃）