開放頭期苗銷日？鰻農：應互惠 不能好康都讓日本賺走

農業部擬推動鰻苗溯源制度，並開放「頭期鰻苗」在限定期間內配額出口。彰化縣鰻蝦生產合社主席黃呈錫和鰻農都表示，若要開放出口，應建立互惠機制，若日本想要台灣鰻苗，應先採購台灣成鰻，否則恐使國內鰻魚產業承受更大衝擊。

黃呈錫說，鰻苗捕撈非常辛苦，年輕人興趣缺缺，因此漁民年齡偏高，彰化目前估計不到百人，要求下載「鰻苗申報App」，漁民根本就不會上網登記，要如何配合？

黃呈錫說，日本冬天很冷，鰻苗養殖須改為室內養殖，因此對台灣的「頭期鰻苗」需求高，以趕上隔年八月以成鰻銷售。對於政府擬開放「頭期鰻苗」外銷日本，「台灣的資源不應該好康都讓日本賺走。」黃呈錫表示，鰻苗業者主張，日本只要採購一噸台灣鰻苗，就應該相對採購台灣一千噸成鰻，這樣才合理。

雲林一名鰻農得知後也憂心忡忡。他說，溯源管理沒有問題，但鰻苗是台灣鰻農重要的產業籌碼，若要開放出口，應建立互惠機制，日本想要台灣鰻苗，就應先採購台灣成鰻，否則等於將籌碼拱手讓人，恐使國內鰻魚產業承受更大衝擊，「這樣好嗎？」

國內市售蒲燒鰻魚傳出疑有中國鰻魚混充台灣鰻魚，有雲林鰻農表示，以台灣消費力，國產鰻魚應有相當大的內需市場，但市售鰻魚數量卻比國內養殖產量還多，價格也參差不齊，甚至低於養殖成本。業界確實曾聽聞不肖業者以大陸走私鰻魚混充國產鰻魚販售，尤其近兩年情況更加嚴重。

黃呈錫說，估計台灣一年約三噸鰻苗產量，自養也是三噸鰻苗，而台灣未開放出口到日本，每年卻有一噸依「非正式管道」銷往日本，台灣自養不足部分，則由大陸鰻苗補充。

對於農業部長陳駿季稱鰻苗增多，漁民超養卻未顧好品質，銷日表現不佳，黃呈錫不以為然。他說，鰻苗價格滑落是因產量過剩及日本鰻魚消費減少有關，「鰻苗就是天然捕撈來的，那有品質不佳的問題。」