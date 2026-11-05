鰻苗價格創30年來新低！陳駿季：超養過剩導致 下月起強制申報

國內鰻魚面臨價跌、外銷量崩等雙重困境，其中彰化鰻苗價格近期傳出從每尾廿五元，下跌到每尾三至五元，創下近卅年來新低，台灣鰻魚銷日市占率更跌破百分之五。農業部長陳駿季表示，鰻苗增多，漁民超養卻未顧好品質，銷日表現不佳，導致國內面臨較大壓力，預計十二月起推動「鰻苗溯源制度」，強制要求漁民申報鰻苗捕撈量。

陳駿季還說，另因應走私等現象，擬於本月至十二月間，開放頭期苗限期配額出口。

每年十一月至隔年二月捕撈鰻苗，是台灣漁民行之有年的重要傳統生計，被視為每年冬天的「年終白金」。誰掌握了鰻苗，就等於掌握了後續活鰻的產量與產業，台灣本土的鰻魚養殖與加工每年約需三公噸的鰻苗，若無條件開放出口，本地養殖業者將面臨無苗可買、成本大增的困境，因此我國明文規定頭期苗、鰻苗等禁止出口。

不過因為近年鰻苗豐產，傳出彰化鰻苗價格一度大跌至每尾三到五元，創卅年來新低，導致出現走私猖獗的現象。立委鍾佳濱昨在立院質詢時提到，今年鰻魚產地價大崩盤，甚至跌破成本價，昔日的台灣是鰻魚王國，如今卻供過於求。

鍾佳濱表示，有民間販售的蒲燒鰻魚經檢驗後，發現使用的並非國內商業飼養的美洲鰻等，質疑是走私中國大陸的鰻魚，要求農業部應徹查釐清。另也指出，日本鰻魚市場已被中國大陸攻占，關心我鰻苗擴大出口日本市場的可能。

陳駿季表示，鰻魚價格崩盤是一個惡性循環的結果，以往鰻苗量少，但前兩年增多，漁民就超養，導致飼養過程的品質沒有顧好，進到日本市場的品質自然也不好，後面就導致國內壓力較大，所以農業部正在推動鰻苗溯源計畫，落實放養量申報，最快十二月實施。

開放頭期苗限期配額出口

陳駿季說，由於我禁止中國大陸的鰻魚輸入，若經查違法輸入將依法查辦，若有餐飲業者以中國大陸鰻魚冒充，如有申請相關補助將依法追回。

農業部漁業署長王茂城補充， 為掌握鰻苗捕撈、販運及養殖放養情形，漁業署正推動「鰻苗溯源管理系統」，漁民需下載「鰻苗申報」App，於捕撈後一天內申報實際捕撈數量，如未按時申報將依漁業法，開罰三萬至十五萬元。另研擬在滿足國內養殖需求後，開放頭期苗的外銷配額制出口日本，預定開放時間落在十一月至十二月底。