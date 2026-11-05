罕病患者困境 專家：照護不可中斷 盼政策進一步鬆綁

罕病照護不可中斷！立法院厚生會罕見疾病權益促進委員會日前舉行一一五年度第二次會議，多位專家呼籲，罕見疾病多屬退化性疾病，當病患缺乏個別化的長照、醫療銜接服務，生活、生命常陷入困境，加上病主法限制、罕病認定所形成的困境、新生兒篩檢的侷限等，皆讓生活品質、生命尊嚴飽受衝擊，長照等政策的鬆綁絕對刻不容緩。

長照服務與罕病特性有落差

專家會議由立法委員王正旭國會辦公室、立法院厚生會與財團法人厚生基金會主辦，主辦單位邀來各界專家及病友團體，衛福部次長莊人祥更帶領跨部門同仁與會，展現誠意。罕見疾病基金會（簡稱罕病基金會）發表罕病長照需求調查報告，結果顯示，罕病病患的長照使用率偏低，長照機構使用率僅百分之十點六七最低，最高使用率為輔具與居家無障礙環境服務，但也不到三成，多數家庭被迫由親屬自行在家承擔繁重照護。

罕病基金會執行長陳冠如分析，從調查結果看，罕病病患若要接受長照服務，常面臨居服員等專業知能嚴重落差、照顧者支持系統匱乏、制度與評估機制衝突、服務時數與彈性不足、外籍看護無補助與合適長照機構不足等缺口。多位專家及病友認為，部分罕病病友在申請長照復能服務時，曾因疾病不可逆之特性，被以「功能難以恢復」為由拒絕服務，但對病友而言，維持現有功能是主要照護目標，因此長照服務應更重視罕見疾病的特殊需求，並建立相關專業培訓機制。

對此，衛福部長照司副司長吳希文表示，部分罕病患者有提及需抽痰、居家護理及持續復健等特殊需求，未來將透過長照三·○強化醫療與長照銜接，協助媒合居家醫療及專業照護資源，也可以增加照服員對於罕病的識能訓練，對患者的照顧會更完善。社家署代表則認為，身心障礙者輔具的補助會進行整體考量，尤其罕病非常多種，服務人員也會與相關的病友協會做諮詢。

病人自主權利法僅納10罕病

由於日前也發生罕病患者赴瑞士安樂死一事，目前政府公告罕病已達二百五十種，但《病人自主權利法》僅正面表列十二種疾病，其中僅十種罕病入列。陳冠如也建請主管機關鬆綁正面表列，改採「臨床功能群組化」形式，如長期依賴呼吸器或呼吸衰竭等情況，或採專案審查機制，以落實病患尊嚴善終權益。衛福部次長莊人祥指出，相關學會或基金會可向醫事司提案，以進行後續討論。

會議中，罕病基金會針對罕病的認定困境提出建議，依基金會資料顯示，近三年公告罕病認定、新增速度緩慢，送審四十二案，其中僅十案列入公告，退件原因有時自相矛盾，令人無所適從。

罕病基金會共同創辦人曾敏傑指出，罕病的認定與身心障礙申請、需求，常受到明顯低估，罕病認定很難，全世界也沒有明確指標來認定，都是多元成因的探討，因此需要更綜合性及彈性的方式來討論。

多個病友團體、代表也表示，未獲罕病認定的患者可能因此面臨藥物取得、醫療補助及照護資源不足等問題，呼籲政府檢討審查標準，避免患者因行政程序冗長而錯失治療時機，成為孤兒中的孤兒。

病友感謝政府籲藥物加速給付

罕病基金會創辦人陳莉茵則感謝政府部門協助，尤其近四年健保署已有三十個新罕病藥通過給付，但仍有十種藥物申請中或等待進入審查階段，共有二千六百多名病患正等待治療，若及時用藥可避免走上「身心障礙」命運，另外也希望新生兒公費篩檢可以放寬，這對於病患、整體社會，都能帶來諸多益處。

在會議中，立法委員王正旭、陳菁徽與主任委員陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所教授康照洲建請衛福部於三個月內邀集專家學者及病友團體檢討罕見疾病認定原則、審議機制，並針對擴增公費新生兒篩檢項目提出評估及規畫。莊人祥表示，會再加快研議討論早期診斷、醫療照護、長照支持與病人自主權益等相關政策。