最早推手 1995年陳水扁任北市長 推長者免健保費

六十五歲以上免健保費一案成為選戰焦點，事實上，最早推動六十五歲以上免健保費的縣市為台北市，一九九五年三月一日，時任台北市長陳水扁推出老人健保費補助措施，凡年滿六十五歲、設籍台北市滿一年的長者，由市政府全額補助健保費自付額，且當時並無排富條款。

隨人口老化，補助人數增加，台北市政府感受到財政壓力，二○○七年台北市長郝龍斌增設排富條款，需符合一定條件的長者才能夠免繳健保費。

據統計，目前全國共有十六個縣市補助六十五歲以上長者健保費，僅剩新竹縣、彰化縣、嘉義縣、宜蘭縣、雲林縣等五縣市尚未提供補貼。

「保險就是保險、福利就是福利，保險和福利不能混為一談。」台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，六十五歲以上長者免繳健保費，這嚴重破壞健保精神、量能付費、風險分攤等原則，不論是中央或地方的政策，醫界勢必堅決反對。

洪子仁強調，一旦執行此次修法，短時間內雖不致排擠社福預算，但隨著高齡人口持續增加，或經濟成長趨緩後，恐將引發骨牌效應，如擴及○至六歲幼兒免健保費，財務壓力更大，勢必影響下一代的生存及生活，造成世代之間的撕裂。朝野政黨應正視此危機，停止錯誤的將福利與保險精神混淆，回歸精準補助與保險本質，遵循健康保險量能付費與風險分攤原則。