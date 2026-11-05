健保恐淪提款機 7大醫界團體憂

立法院通過「老福法」，補助滿六十五歲長者健保費，本周五為行政院覆議期限。七大醫界團體昨發布聯合聲明，補助長者健保費起源於地方政府討好長者的政策，但擔心若破窗效應不止，恐影響健保互助精神，讓其淪為提款機。醫師公會全聯會措辭更為強烈，嚴正反對，這將「讓醫療平權蒙塵」。

台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、台灣醫學中心協會、中華民國區域醫院協會、台灣社區醫院協會、台灣醫療社團法人協會昨發表聯合聲明，反對「長者免健保費」修法內容，建請行政院、立法院正視各界疑慮審慎再議，邀各界舉行公聽會共同研商，就補助對象、財源配套重新審慎檢討，切勿倉促修法。

醫界團體憂心，一旦開了先例，免繳對象可能從六十五歲以上長者，擴及六歲以下兒童、十八歲以下青少年，甚至十五歲至六十四歲勞動人口也可能以生活壓力為由，要求免繳，讓健保永續成為「提款機」，免繳政策不斷加碼，保險的互助精神與制度基礎恐逐步瓦解。再者，新制定案前，衛福部應優先確保約六點六萬名弱勢長者原有醫療補助不中斷，避免政策漏接。

醫師公會全聯會批評，一旦上路，每年額外支出四百億元公務預算，恐排擠健保總額成長、點值保障、護理人力政策、急重症與偏鄉醫療，以及癌症新藥、護理津貼等預算，「補了保費，健保並沒有因此多出一張病床、多出一位護理師」，若健保財務與醫療人力再度倒退，就醫品質受影響，長者首當其衝，無一倖免。本案每年約四百億元支出，至二○四九年將增至約六二九億元，終將化為下一代稅負與債務。