迷思！睡覺不打呼就不會呼吸中止 醫揭夜間「安靜缺氧」的心臟危機

許多人認為，只有睡覺打呼的人，才是罹患睡眠呼吸中止症的高風險族群，因此，許多人說，「我睡覺又不打呼，睡眠呼吸中止症應該跟我無關吧？」但其實不是只有打呼的人，才要擔心睡眠呼吸中止症。臨床上有一群「安靜的缺氧者」，睡覺不打呼，卻默默承受著心血管風險。因此，不打呼不代表睡得香，也不是只有打呼才有睡眠呼吸中止。

振興醫院臉書指出，「安靜的缺氧者」高風險族群為女性、長輩，及已有心臟衰竭、腦血管疾病等病友，發病時往往不見得會大聲打呼，常見症狀為經常失眠、半夜醒來好幾次，以及早上起床莫名頭痛、口乾舌燥、白天精神渙散、猛打瞌睡、注意力無法集中等，最關鍵的警訊是血壓藥愈吃愈重、心臟狀況「怎麼調整都降不下來」。

為什麼睡不好，連心臟都跟著遭殃？振興醫院表示，睡眠呼吸中止症主要分為兩種，一是阻塞型，睡著時上呼吸道反覆塌陷，就像水管被踩住一樣無法呼吸。身體反覆缺氧又驚醒，不僅睡眠品質支離破碎，更會逼得交感神經徹夜狂飆，長期下來血管硬化、內皮受損，心肌梗塞與中風的風險悄悄翻倍！

二是中樞型，大腦呼吸中樞忘了發出呼吸指令，這在心臟衰竭患者中特別常見，往往是心臟與神經調控發出的「重度警訊」。目前睡眠醫學會、心臟學會、胸腔暨重症加護醫學會等三大醫學會，已有明確共識，心血管照護絕不能漏掉「睡眠」。

因此，不論是心房顫動做完心導管手術、頑固性高血壓，還是心衰竭患者，如果能及早揪出睡眠呼吸問題，並配合專業的正壓呼吸器治療，不僅能大幅降低疾病復發率，還能幫疲憊的心臟減輕負擔。

若睡眠出現問題，應進行睡眠檢查。振興醫院精神醫學部暨睡眠中心主任毛衛中說，睡眠檢查是透過客觀的科學數據，經由多項生理睡眠檢查，包括完整監測腦波、呼吸、血氧、心律與睡眠結構等，找出深夜裡偷偷作怪的病因。提醒應把睡眠顧好，才是守護心血管健康最根本的「長期投資」。