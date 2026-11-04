快訊

民主黨席捲全美 川普、共和黨為何慘敗？克魯曼嗆「蠢啊」：不只因經濟

人潮擠爆…蔣萬安南機場夜市拜票 民眾超熱情「手多到來不及握」

聽新聞
0:00 / 0:00

迷思！睡覺不打呼就不會呼吸中止 醫揭夜間「安靜缺氧」的心臟危機

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
振興醫院表示，不是只有打呼的人，才要擔心睡眠呼吸中止症，臨床上有一群「安靜的缺氧者」，不打呼卻默默承受著心血管風險。圖／123RF
振興醫院表示，不是只有打呼的人，才要擔心睡眠呼吸中止症，臨床上有一群「安靜的缺氧者」，不打呼卻默默承受著心血管風險。圖／123RF

許多人認為，只有睡覺打呼的人，才是罹患睡眠呼吸中止症的高風險族群，因此，許多人說，「我睡覺又不打呼，睡眠呼吸中止症應該跟我無關吧？」但其實不是只有打呼的人，才要擔心睡眠呼吸中止症。臨床上有一群「安靜的缺氧者」，睡覺不打呼，卻默默承受著心血管風險。因此，不打呼不代表睡得香，也不是只有打呼才有睡眠呼吸中止。

振興醫院臉書指出，「安靜的缺氧者」高風險族群為女性、長輩，及已有心臟衰竭、腦血管疾病等病友，發病時往往不見得會大聲打呼，常見症狀為經常失眠、半夜醒來好幾次，以及早上起床莫名頭痛、口乾舌燥、白天精神渙散、猛打瞌睡、注意力無法集中等，最關鍵的警訊是血壓藥愈吃愈重、心臟狀況「怎麼調整都降不下來」。

為什麼睡不好，連心臟都跟著遭殃？振興醫院表示，睡眠呼吸中止症主要分為兩種，一是阻塞型，睡著時上呼吸道反覆塌陷，就像水管被踩住一樣無法呼吸。身體反覆缺氧又驚醒，不僅睡眠品質支離破碎，更會逼得交感神經徹夜狂飆，長期下來血管硬化、內皮受損，心肌梗塞與中風的風險悄悄翻倍！

二是中樞型，大腦呼吸中樞忘了發出呼吸指令，這在心臟衰竭患者中特別常見，往往是心臟與神經調控發出的「重度警訊」。目前睡眠醫學會、心臟學會、胸腔暨重症加護醫學會等三大醫學會，已有明確共識，心血管照護絕不能漏掉「睡眠」。

因此，不論是心房顫動做完心導管手術、頑固性高血壓，還是心衰竭患者，如果能及早揪出睡眠呼吸問題，並配合專業的正壓呼吸器治療，不僅能大幅降低疾病復發率，還能幫疲憊的心臟減輕負擔。

若睡眠出現問題，應進行睡眠檢查。振興醫院精神醫學部暨睡眠中心主任毛衛中說，睡眠檢查是透過客觀的科學數據，經由多項生理睡眠檢查，包括完整監測腦波、呼吸、血氧、心律與睡眠結構等，找出深夜裡偷偷作怪的病因。提醒應把睡眠顧好，才是守護心血管健康最根本的「長期投資」。

打呼 睡眠呼吸中止

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

長輩走路、爬樓梯喘別當老化…醫示警排除心臟病 推八段錦溫和養生

糖尿病患血糖控制好就沒事？ 研究揭近3成隱藏腎病高風險、心血管危機

三高控制好就沒事？ 最新國際指引：忽略腎功能恐讓心血管風險升高

一生最難躺、但卻最好睡的床墊是它！過來人爆共鳴：連失眠都治好

相關新聞

機車待轉格6大亂象曝光！立委批「黑白畫」被迫罰1800元 交通部回應了

機車兩段式左轉爭議頻傳，民進黨立委林俊憲今列舉「待轉格6大亂象」，包含待轉格畫太小或太長、距離斑馬線太近等，騎士被迫違規，一罰就是1800元，盡管中央訂有標準，但地方仍「黑白畫」，要求全面檢討。交通部長陳世凱表示，正在輔導各縣市政府以合適當地的方式劃設，同時2周前也發文給警政署，針對爭議裁罰如待轉格自然溢出等情況將不會開罰。

明午後北東降雨機率增 下周低溫下探17度

明天下半天東北季風再增強，水氣也增加，中央氣象署預報員張承傳表示，周五、周六北東降雨增多，高溫也略降，周日短暫回溫，下周一、二東北季風更強，北東高溫降至22度，低溫下探17度。

醫界、社福界接力聲明！ 社工師全聯會批補長者健保費撕裂世代和諧

立院修法由中央補助65歲以上長者健保費，行政院覆議期限至本周五為止，近期各大醫藥、社福團體，陸續發布聲明反對「老人福利法」修法。社工師公會全聯會發布聲明指出，福利政策應堅守「弱勢優先」與「公平正義」原則，本次修法，表面上擴大保費補助，實質上卻嚴重撕裂世代和諧。社福總盟將該修法形容為惡夢，呼籲行政院「以任何措施」阻止修法成真。

網傳心臟科醫吃降血脂藥當保養？專家揭：預防性用藥關鍵 需評估風險

近期社群上傳出，許多心臟科醫師即使沒有症狀，也會服用史他汀類（Statin）降血脂藥物。林口長庚心臟內科主治醫師、中華民國血脂及動脈硬化學會理事王朝永表示，確實有此現象，但醫師的預防性投藥，並非未經過評估就服用，而是考量年紀代謝、血壓血糖等多項指標後才使用藥物，後續亦會持續做監測，絕對非把藥當做保健品。

2波東北季風接力 下周局部地區低溫探17度

氣象署今天表示，未來一周2波東北季風接力，首波明天下午增強，影響至7日，第2波9日起增強，影響至11日，迎風面轉雨，且第...

寶可夢周邊「黃牛轉賣價格飆7倍」 民眾爆氣、中華郵政檢討限購

中華郵政11月20日正式販售寶可夢郵票及7款周邊商品，6成數量今上午8時30分開放預購，不到2小時預購額度就全數售罄。未料蝦皮上就出現黃牛加價轉賣，像是原價980元的皮卡丘便利箱摺疊推車，加價至3980元，價格暴增3倍，原價420元的寶可夢便利包拉鏈袋組喊價至2980元，黃牛轉賣價高達7倍；中華郵政表示，將檢討後續預購限購措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。