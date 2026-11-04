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台北榮總與美國貝勒醫學院簽署醫學教育合作備忘錄 深化國際學術交流

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總與美國貝勒醫學院正式簽署合作備忘錄，雙方代表及團隊共同見證合作新里程。圖／台北榮總提供
台北榮總與美國貝勒醫學院正式簽署合作備忘錄，雙方代表及團隊共同見證合作新里程。圖／台北榮總提供

台北榮總與美國貝勒醫學院完成學術合作備忘錄簽署，雙方將結合彼此於健康科學教育、醫學教育研究、教育創新及專業人才培育等領域的優勢，建立國際學術交流平台，促進專業知識與學術成果共享，進一步提升醫學教育及研究發展的國際化能量。

台北榮總表示，秉持「視病猶親、追求卓越」的核心理念，持續推動醫療技術創新、全方位照護、醫學教育及國際人才培育，並積極拓展國際合作網絡。近年與美國梅約醫學中心、紐約大學朗格尼醫學中心、日本近畿大學及韓國首爾大學醫院等國際醫療與學術機構深化交流，持續推動醫療、研究及人才培育合作。

貝勒醫學院位於美國德州休士頓，是世界頂尖的獨立醫學院校，「U.S. News & World Report」2026年美國醫學院研究排名，貝勒醫學院列為 Tier 1。除了臨床醫療及研究領域享有非常高的聲望之外，貝勒醫學院的醫學教育也引領世界潮流，包括翻轉教室或是住院醫師教師訓練課程等等目前被廣泛應用的醫學教育策略，貝勒醫學院都是最早設計或應用的機構。

北榮表示，過去數年來，教學部在教師培育、醫學教育實證研究以及應用人工智慧於臨床教學上，已與貝勒醫學院有許多合作的計畫，並在歐洲醫學教育學會、美國醫學教育學會等學術活動都有成果發表。本次合作由貝勒醫學院健康專業教育研究、創新與學術中心主導，並以參與「健康科學學術實務網絡」為主要合作架構。

台北榮總表示，國際學術合作是提升醫學教育品質、促進研究創新及培育優秀醫療人才的重要途徑。此次與貝勒醫學院完成醫學教育方面的學術合作備忘錄簽署，不僅拓展本院與美國學術機構的合作關係，也為教師專業成長、教育研究發展及創新教學模式交流開創更多可能。

醫學院 美國

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