機車待轉格6大亂象曝光！立委批「黑白畫」被迫罰1800元 交通部回應了

機車兩段式左轉爭議頻傳，民進黨立委林俊憲今列舉「待轉格6大亂象」，包含待轉格畫太小或太長、距離斑馬線太近等，騎士被迫違規，一罰就是1800元，盡管中央訂有標準，但地方仍「黑白畫」，要求全面檢討。交通部長陳世凱表示，正在輔導各縣市政府以合適當地的方式劃設，同時2周前也發文給警政署，針對爭議裁罰如待轉格自然溢出等情況將不會開罰。

交通部今赴立法院進行專案報告，會中立委林俊憲質詢指出，交通事故中，左轉肇事件數連6年軍破萬，左轉造成的死傷在機車肇事中排名第4。機車事故件數逐年攀升，從2020年的38萬件增至2025年41萬件，其中去年機車肇事死亡有1740人、受傷41萬人，而兩段式左轉規定劃設待轉區，但劃設現況非常混亂且危險。

林俊憲列舉6大亂象，像是待轉格劃設太接近斑馬線，騎士要進入待轉格時會碰到斑馬線，並因此被開罰單；尖峰時段待轉格易被擠爆，擠不進去的機車也會被開單；有待轉格劃設位置非常危險，大型車輛若要轉彎，容易碰到機車，倘若機車為閃避大型車移動，就可能移出格內或壓到斑馬線。

林俊憲進一步指出，有些待轉格畫太小，停一輛機車就滿了，第二輛機車欲待轉就直接違規；甚至還發現「待轉格畫在槽化線旁」，機車若要直接順向騎入待轉格，勢必會違規跨越槽化線；也有待轉格化成一長條超細的區域，排在較後方的機車，等到可以左轉時，可能又會遇到紅燈。

林俊憲認為，交通部針對如何劃設待轉區訂有統一標準，像是距離斑馬線至少要有50公分間格，但很多縣市都「黑白畫」，民眾被迫違規遭罰1800元，直言機車待轉區亂象不解決，會造成很大民怨，中央應與縣市政府、警政單位溝通，全面檢討待轉區。

對此，交通部長陳世凱表示，目前該有的規範指引都有，但大家不一定會照做，正在輔導地方政府，用適合當地的方式來劃設，不要讓民眾輕易就違規；另針對具有爭議的開罰，強調已於2周前發文與警政單位溝通，像是在待轉格自然溢出的情形就不會開罰。