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民眾黨「14×14育兒新提案」 托盟：光增加天數 不會促進爸爸參與

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

立法院民眾黨黨團今以「媽媽不用忍，爸爸不缺席」為題召開記者會，主張修法將產假由8周延長至14周、陪產檢及陪產假由7天增加至14天。對此，托育及就業政策催生聯盟表示，光增加天數，恐怕造成反效果，彈性且有薪資補償才是讓爸爸參與育兒的關鍵，呼籲民眾黨與其他黨團合作，讓修法儘速三讀通過，新制才能如期於明年實施。

托盟指出，民眾黨版本的產假雖然比現行多出42天，但配偶陪產只多7天，陪產檢及陪產假的天數也與行政院版提案相同，也就是說，在「爸爸不缺席」這一側，並沒有比行政院好。

托盟認為，陪產檢和陪產假雖然延長至14天，但光是孕期公費產檢就有14次，14天連陪同產檢都不夠。連民眾黨自己也說，爸爸從陪產檢到迎接孩子出生「往往被迫取捨」，最後提出的方案卻依然沒有將「陪產檢」與「陪產」的請假權利拆開。

育嬰留職停薪部分，托盟指出，民眾黨版本的育嬰留停津貼，跟政院版一樣最長9個月，但把留停總長度從現行2年拉到3年，等於沒有津貼的期間從15個月變成27個月。更關鍵的是，政院版規定雙親都要各領滿6個月，才能各自再多領3個月，這是最直接鼓勵父親請留停的制度設計，民眾黨版本卻拿掉雙親同時請領的條件，等於單一方就能領滿9個月，如此一來，並不會讓爸爸「不缺席」，反而是讓媽媽離開職場更久。

托盟強調，性別平等的照顧分工，不是看假有多長，而是看制度設計能不能讓父親真正走進照顧。目前最接近的是以日為申請單位的彈性育嬰假，今年上路以來，男性申請占比已連續三個月超越女性，證明彈性且有薪資補償，才是讓父親參與照顧的關鍵，而勞動部日前也同意將升級後的育兒假適用範圍放寬至子女未滿9歲前。

托盟呼籲民眾黨，若真心支持性別平等，應與其他黨團合作，儘速於本會期完成育兒留停改革三讀，讓「子女未滿9歲前皆可申請育兒留停」、「育兒假有津貼、可單日使用」的新制在明年如期上路。

此外，托盟也呼籲持續關注「陪產假」的後續改革，無論產假增至12周或14周，後續都應優先爭取新增配偶的「全薪陪產假」至4到6周，才是對「爸爸不缺席」最實際的承諾。

民眾黨 爸爸 育兒

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