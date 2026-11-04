明午後北東降雨機率增 下周低溫下探17度

明天下半天東北季風再增強，水氣也增加，中央氣象署預報員張承傳表示，周五、周六北東降雨增多，高溫也略降，周日短暫回溫，下周一、二東北季風更強，北東高溫降至22度，低溫下探17度。

張承傳說，煙花颱風持續往北轉東北方向移動，2天後將減弱成熱帶氣旋，周五前花東、恆春須留意長浪。另外，關島附近這周末又有熱帶系統形成，下周受到東北季風增強影響，路徑以北轉的機率大。

針對未來1周天氣，張承傳表示，明（5日）上半天各地多雲到晴，東南部、恆春半島有零星降雨；下半天東北季風增強，迎風面的基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有局部短暫降雨，台東、恆春半島有零星降雨。

周五、周六（6、7日）桃園以北、東半部、恆春半島有短暫降雨，東北部、東部有局部大雨，午後南部山區也有短暫降雨。

周日（8日）東北季風減弱，水氣也減少，僅東半部有局部短暫降雨，大台北也有零星雨。下周一至周三（9至11日）另一波東北季風增強，北部、東半部、恆春半島有短暫降雨，北部、東半部需留意較大雨勢；下周三（12日）桃園以北、東半部、恆春半島有局部降雨。

溫度部分，張承傳指出，明天白天北部、東半部高溫約28、29度，低溫約21至24度。周五、周六受到東北季風影響，北部高溫降至25度，花東降至26、27度，中南部不受影響仍維持約31、32度，低溫約21至24度。

下周一、周二東北季風更強，北部、東部高溫再降至22至24度，中南部約29度，中部以北、東半部低溫約19、20度，局部空曠地區更下探17、18度。