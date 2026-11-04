指定場所飲用水設備抽驗 水質合格率100%

行政院副院長鄭麗君今天主持消保會會議，會中聽取指定場所飲用水設備抽驗、市售按壓玩具（捏捏樂）品質檢測等報告。根據報告，今年6月至8月間辦理指定場所飲用水設備抽驗全國重點稽查，共計查核1661件，並抽驗1549件水質，水質合格率100%。

鄭麗君今天主持行政院消費者保護會第101次會議，聽取指定場所飲用水設備規範重點宣導與稽查計畫成果報告、市售按壓玩具（捏捏樂）品質檢測及標示查核結果，以及市售涼蓆製品品質檢測及標示查核結果等報告。

鄭麗君過去曾指示主管機關應針對水質檢驗不合格區域及長時間使用飲用水設備的場所建立抽查計畫，確保飲用水安全。

環境部今年訂定專案計畫，先於5月透過多元管道加強宣導飲用水設備維護管理，並在6月至8月間辦理全國重點稽查，聚焦交通場站、運動場所、醫療院所、補教場所及各級學校的飲用水設備。

根據環境部查核結果，今年共計查核1661件，並抽驗1549件水質，水質抽驗大腸桿菌，六都並加驗鉻、鉛等重金屬，其中飲用水設備維護管理合格率達99%，未合格項目為行政缺失，且均已改善完畢，水質抽驗部分合格率100%，且六都加驗的重金屬檢測均未檢出。

鄭麗君會中指示，請環境部結合教育部、衛生福利部、運動部、經濟部及交通部等各目的事業主管機關，持續協作輔導，推動學校、補教場所、醫療照護體系機構、健身場所、商業場所及交通樞紐等與公眾飲用水相關的場所，落實飲用水設備的維護管理，並持續督導地方環保機關辦理例行稽查及水質抽驗，另滾動式檢討水質管理計畫及抽驗項目，以維護公眾飲用水安全。

另外，為避免劣質捏捏樂可能潛藏塑化劑等化學物質超標的風險，行政院消保處與經濟部標準檢驗局日前也合作購樣20件市售按壓玩具（捏捏樂），依國家標準檢測塑化劑、重金屬、甲醛、雙酚A等項目，並同步查核商品標示，其中品質檢測全數符合規定，但有6件標示未符規定，經濟部已依法查處並要求業者改正完畢。

鄭麗君聽取報告後指出，此次查核結果違規態樣包括無商品檢驗標識及中文標示不符規定，請經濟部強化後市場稽查，並特別就網路通路部分訂定抽查計畫，另要輔導企業經營者確實遵守法規，並加強對消費者教育宣導，購買時選擇貼附商品檢驗標識及標示完整的商品，使用前詳閱使用方法及注意事項，確保兒童及消費者使用安全。

此外，消保處對市售涼蓆製品購樣20件，依國家標準檢測甲醛及過氧化氫等項目，並同步查核商品標示，發現有2件產品甲醛含量不符合國家標準（超標），9件標示未符合規定，已請經濟部儘速輔導廠商自行下架並停止銷售。