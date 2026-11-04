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醫界、社福界接力聲明！ 社工師全聯會批補長者健保費撕裂世代和諧

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立院修法由中央補助65歲以上長者健保費，行政院覆議期限至本周五為止，近期各大醫藥、社福團體，陸續發布聲明反對「老人福利法」修法。聯合報系資料照
立院修法由中央補助65歲以上長者健保費，行政院覆議期限至本周五為止，近期各大醫藥、社福團體，陸續發布聲明反對「老人福利法」修法。聯合報系資料照

立院修法由中央補助65歲以上長者健保費，行政院覆議期限至本周五為止，近期各大醫藥、社福團體，陸續發布聲明反對「老人福利法」修法。社工師公會全聯會發布聲明指出，福利政策應堅守「弱勢優先」與「公平正義」原則，本次修法，表面上擴大保費補助，實質上卻嚴重撕裂世代和諧。社福總盟將該修法形容為惡夢，呼籲行政院「以任何措施」阻止修法成真。

社工師全聯會指出，「老福法」修法過程中「誤刪救濟條文」，導致全台最低生活費1.5倍以上，未達2.5倍的中低收入老人、貧窮邊緣的弱勢長者，未來在面對假牙、人工水晶體、心臟支架等自費差額，或看診部分負擔時失去實質補助，衝擊其就醫權利，恐導致貧病交迫的長者更不利的處境。

社工師全聯會反對「形式排富、實質普發」，認為此舉恐拒絕加劇跨世代的剝奪與不公，新法僅以綜合所得稅率 20% 作為門檻，估計全國約8成、403萬名長者皆免繳健保費，但年齡不等於經濟弱勢，長者的真實資產無法單靠所得稅率反映，此做法卻將增加中央約400億元財政負擔，破壞健保「量能負擔、世代互助」的精神，財務重擔轉嫁無資產、高薪資的年輕世代，造成世代不公。

社工師全聯會強調，在缺乏充分財務精算、社福評估及財源規劃的情況下強推此案，將會嚴重排擠真正迫切的癌症、罕病、重症醫療資源，以及第一線長照與社會福利服務的預算。凡涉及重大福利支出的政策，絕不應簡化為單一福利的減免。長者真正需要的，是在面臨退化、疾病與失能風險時，有充足且高質量的醫療與實質照顧支持，而非每個月數百元保費的免除。

社工師全聯會表示，行政院與立法院應本著健保永續、財政紀律與專業對話的精神，儘速採取補救措施，重回「兼顧世代正義、制度永續、保障弱勢」的社會正軌，切莫為了一時的政治討好而動搖台灣健保制度與社會安全的根基。

社福總盟指出，六都近幾年競相以所得級距為補助依據，這是在歷次選舉過程累積的錯誤。三讀修法後，更深化了這個錯誤，是一次「違反財政紀律、加深世代不公、造成所得逆補貼、剝奪弱勢醫療平權」，「補了不該補的，刪了不該刪的」荒謬修法，呼籲行政院採取任何措施，阻止老人福利法第22條修法惡夢成真，保費補助應該以量能付費為原則，回到家庭資產調查為依據進行補助。

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