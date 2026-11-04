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健康幣上路滿月…光田醫院「不老台灣」論壇 聚焦生活型態醫學新解方

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
光田綜合醫院昨天舉辦「不老台灣・健康新生活」趨勢論壇，醫界與產官學界共250人齊聚光田向上院區，探討生活型態醫學。圖／光田醫院提供
光田綜合醫院昨天舉辦「不老台灣・健康新生活」趨勢論壇，醫界與產官學界共250人齊聚光田向上院區，探討生活型態醫學。圖／光田醫院提供

「長輩能不能走到市場、提菜回家，再為自己準備一餐？」高齡社會的預防照護，可以從一趟買菜看起。光田綜合醫院昨天舉辦「不老台灣・健康新生活」趨勢論壇，醫界、政府、產業與學界共250人參與，聚焦生活型態醫學，探討醫療團隊如何將飲食、睡眠與身體活動納入照護，以及「健康幣」如何鼓勵民眾落實健康生活。

光田醫院總院長暨董事長王乃弘表示，生活型態醫學重視飲食、運動、睡眠與壓力管理。光田希望把預防融入日常照護，協助病人找到能持續的健康習慣。光田綜合醫院執行長王詩婷訒為，醫院角色應延伸至民眾生病之前。

衛福部主秘劉玉娟指出，「健康幣」政策十月上路的，透過獎勵，鼓勵民眾主動檢視生活習慣並改善行為。例如上班族填寫評估量表時，可能才發現自己整天幾乎沒離開座位，可以先從午餐後散步開始。若難以持續，也可在就診時和醫療團隊討論更適合作息的做法。

「不老台灣・健康新生活」趨勢論壇由光田醫院與遠見雜誌共同舉辦，遠見副社長李建興指出，不老台灣關心人們在年歲漸長後，能否保有健康、維持與朋友的連結。

工作一忙，三餐、睡眠與運動都可能被打亂。衛福前部長邱文達以「從治病到預防：生活型態醫學啟動每一天的健康革命」為題，說明他在「每一天的健康革命」中回顧，早年熬夜開刀、三餐不定，後來管理工作加重，睡眠與運動時間也被壓縮。在美國醫院看見慢性病患者反覆住院，更讓他思考，治療改善了檢驗數值，病人回家後，有沒有條件改變原來的生活？

奇美醫院院長與臺灣生活型態醫學會理事長林宏榮指出，生活型態醫學兼顧疾病預防與病後照護。醫院可及早協助年輕人建立健康習慣。在慢性病照護上，奇美團隊與病人共同訂定飲食與運動目標，再依腰圍、血壓等指標的變化及病人的執行情形，調整照護計畫。

World Gym董事長柯約翰（John Caraccio）以健身與醫學的合作為例，說明如何運用健康檢測結果提供個人化運動建議，讓民眾了解適合自己的活動方式。

論壇由李建興主持，邀請王詩婷、邱文達、劉玉娟及柯約翰對談，討論醫療如何協助民眾了解自身健康需求、健康幣如何鼓勵民眾參與評估，以及運動場域能提供哪些後續指導。

光田綜合醫院昨天舉辦「不老台灣・健康新生活」趨勢論壇，執行長王詩婷認為，醫院角色應延伸至民眾生病之前。圖／光田醫院提供
光田綜合醫院昨天舉辦「不老台灣・健康新生活」趨勢論壇，執行長王詩婷認為，醫院角色應延伸至民眾生病之前。圖／光田醫院提供

光田綜合醫院昨天舉辦「不老台灣・健康新生活」趨勢論壇，衛福部前部長邱文達談健康老化。圖／光田醫院提供
光田綜合醫院昨天舉辦「不老台灣・健康新生活」趨勢論壇，衛福部前部長邱文達談健康老化。圖／光田醫院提供

光田綜合醫院昨天舉辦「不老台灣・健康新生活」趨勢論壇，醫療、政策與健身產業代表同台對談。圖／光田醫院提供
光田綜合醫院昨天舉辦「不老台灣・健康新生活」趨勢論壇，醫療、政策與健身產業代表同台對談。圖／光田醫院提供

光田綜合醫院昨天舉辦「不老台灣・健康新生活」趨勢論壇，光田綜合醫院執行長王詩婷（左起）、World Gym董事長柯約翰、衛福部主任秘書劉玉娟、衛福部前部長長邱文達、光田醫院總院長王乃弘、奇美院長暨台灣生活型態醫學會理事長林宏榮、遠見雜誌副社長李建興共同參與。圖／光田醫院提供
光田綜合醫院昨天舉辦「不老台灣・健康新生活」趨勢論壇，光田綜合醫院執行長王詩婷（左起）、World Gym董事長柯約翰、衛福部主任秘書劉玉娟、衛福部前部長長邱文達、光田醫院總院長王乃弘、奇美院長暨台灣生活型態醫學會理事長林宏榮、遠見雜誌副社長李建興共同參與。圖／光田醫院提供

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