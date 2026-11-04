網傳心臟科醫吃降血脂藥當保養？專家揭：預防性用藥關鍵 需評估風險

近期社群上傳出，許多心臟科醫師即使沒有症狀，也會服用史他汀類（Statin）降血脂藥物。林口長庚心臟內科主治醫師、中華民國血脂及動脈硬化學會理事王朝永表示，確實有此現象，但醫師的預防性投藥，並非未經過評估就服用，而是考量年紀代謝、血壓血糖等多項指標後才使用藥物，後續亦會持續做監測，絕對非把藥當做保健品。

網傳心臟科醫師服用Statin類藥物，是為了讓「壞膽固醇」低密度脂蛋白愈低愈好，即是醫師總膽固醇並沒有過高，也會採取預防性使用。

王朝永表示，他認識的心臟科醫師，若有在吃降血脂藥，都是以藥物指引和實證研究來判斷，綜合考量年紀、代謝、血壓、血糖、腎功能、肝功能、是否抽菸、生活習慣等指標，並不是預防性投藥或毫無評估就吃藥。吃藥後也會持續抽血監測、注意肝功能狀況，而非單純拿來當保養品吃，因此也不建議民眾在沒有問題的情況下就吃。

王朝永說，LDL過高，可能增加中風、心肌梗塞及冠狀動脈疾病風險。LDL過高可大致分成三種原因，第一是體質及遺傳因素，有些人有天生LDL代謝問題或家族史；第二是肥胖、飲食攝取過多飽和與反式脂肪，以及生活習慣有關；第三則是因為年紀大、糖尿病等疾病造成代謝問題。

臨床上，醫師會詢問糖尿病、心肌梗塞等病史，或透過身體檢查，如觀察眼皮、腳踝、關節等處是否有膽固醇堆積，或是透過抽血，看看總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇（LDL）、高密度脂蛋白膽固醇（HDL）等數值變化，也可進一步檢驗LDL的代謝基因，藉由多種方式，綜合判斷LDL高的原因。即使年輕人體重正常、飲食習慣良好，也不能直接認定是遺傳造成，仍須進一步評估。

王朝永表示，膽固醇標準依年齡及疾病風險有不同標準，而且總膽固醇、LDL、HDL需要一起判讀。一般成年人總膽固醇若超過200mg／dL就偏高，LDL若超過160mg／dL也建議就醫，看是否可透過飲食運動改善，若LDL超過190mg／dL，會高度懷疑是家族性或基因性的高膽固醇血症，光靠飲食運動不容易降低，會建議用藥。

若有抽菸、高血壓，或男性45歲以上、女性55歲以上，且HDL男性低於40mg／dL、女性低於50mg／dL，同時LDL大於等於130mg／dL，或有家族心血管病史，屬於中度風險，也建議就醫。若有糖尿病、腎臟疾病，LDL超過100mg／dL就應就醫；曾發生過心肌梗塞、裝過心臟支架、動脈硬化等，LDL超過70mg／dL就應該找醫生協助。

至於LDL是不是愈低愈好？王朝永指出，目前不同科別的醫師有不同見解，但以心臟血管科來看，LDL低並不會造成什麼風險。人類剛出生時LDL約30mg／dL到40mg／dL，現在有些新型藥物還能讓LDL降到20mg／dL甚至10mg／dL，以長期追蹤5至10年的資料來看，並沒有過低的問題。

王朝永提醒，國人服用Statin常見的副作用是肌肉痠痛以及肝功能指數上升，嚴重副作用如肌肉損傷的機率小於十萬分之一。通常服用1至3個月後，就能初步觀察是否會產生這些副作用，若半年內都沒有發生，後續出現副作用的機率就不太高。