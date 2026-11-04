2波東北季風接力 下周局部地區低溫探17度

氣象署今天表示，未來一周2波東北季風接力，首波明天下午增強，影響至7日，第2波9日起增強，影響至11日，迎風面轉雨，且第2波冷空氣強度較強，局部地區低溫下探至攝氏17度。

交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天上半天的天氣與今天類似，溫暖偏熱，各地多雲到晴；下半天起東北季風開始增強，大台北及宜花地區轉為有局部短暫雨。

張承傳指出，6日、7日東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其中宜花地區可能會有局部大雨，午後南部山區有零星短暫陣雨；8日東北季風減弱，水氣減少，以大台北地區零星短暫雨、東半部地區有局部短暫雨為主。

張承傳說，9日起東北季風再增強，預計持續影響至11日，9日、10日水氣較盛，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生，花東地區為局部短暫雨；11日水氣減少，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，張承傳表示，明天下半天東北季風開始增強，北部、東北部高溫約28、29度，中南部變化不大，各地低溫約21至24度；6日、7日稍轉涼，北部、宜蘭地區高溫約24、25度，花東地區約26至28度，中南部仍約31、32度，各地低溫變化不大。

張承傳指出，8日東北風減弱，北部、東北部高溫回升至27度左右；下一波東北季風9日起南下，且冷空氣較前一波強，預估11日清晨最涼，北部高溫約22至24度，中南部29、30度，各地低溫約19、20度，局部空曠地區可能會再低2度。

張承傳提醒，明天、6日花蓮、台東沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島注意長浪。

張承傳說，今年第30號颱風煙花今天下午約在硫磺島西方260公里的海面上，持續往東北方移動，對台灣、日本皆無影響。目前資料顯示，本周末在關島附近海面可能又有新的熱帶系統發展，有機會增強為今年第31號颱風查帕卡，預估將循煙花的路徑先偏西北，再往東北方迴轉，對台無影響。