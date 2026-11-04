寶可夢周邊「黃牛轉賣價格飆7倍」 民眾爆氣、中華郵政檢討限購

中華郵政11月20日正式販售寶可夢郵票及7款周邊商品，6成數量今上午8時30分開放預購，不到2小時預購額度就全數售罄。未料蝦皮上就出現黃牛加價轉賣，像是原價980元的皮卡丘便利箱摺疊推車，加價至3980元，價格暴增3倍，原價420元的寶可夢便利包拉鏈袋組喊價至2980元，黃牛轉賣價高達7倍；中華郵政表示，將檢討後續預購限購措施。

中華郵政首推寶可夢集郵及7款周邊商品，今早8時30分開放於i集郵網站預購，10時15分預購額度就全數售光，不少民眾抱憾沒搶到，剩餘4成數量預計11月20日於指定郵局、世界郵展等現場開賣。

但有民眾爆氣發現，寶可夢預購商品上午才在i集郵官網公告售完，蝦皮等網購平台隨即出現黃牛轉賣，像是原價280元的寶可夢便利包拉鍊袋組喊價到1200元，價格翻了4.3倍；原價420元的寶可夢郵票珍藏組包包漲至2980元，黃牛轉賣價高達7倍；原價980元的皮卡丘便利箱摺疊推車，加價至3980元，價格翻了4倍。

另有民眾指出，「i集郵」網站起初開放預購有限制購買上限，但進入購物車頁面後，卻可改數量，單筆訂單不超過15萬元就可結帳。

對此，中華郵政表示，將彙整民眾關切事項，持續掌握輿情，即時回應民眾意見。

中華郵政表示，由於有民眾反映寶可夢商品遭大量搶購及疑似轉售炒價，將檢討後續預購限購措施，並於11月20日開賣日，於指定郵局及世界郵展現場，實施商品及附帶票品每人每款限購1個，郵票每人限購2張，以維護購買公平性。

中華郵政說，指定郵局及世界郵展銷售現場，將制定排隊措施，妥善規畫購買動線、排隊秩序，避免人潮壅塞，維護現場銷售秩序。

此外，也將規畫多元銷售管道，中華郵政指出，本次商品除線上預購外，另保留20%供指定郵局及20%供世界郵展現場銷售，兼顧不同通路民眾的購買需求。世展規畫於11月20日及21日皆有保留數量並限量銷售，售完為止。