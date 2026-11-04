快訊

獨／接連反對補助健保費？石崇良越洋下指導棋 醫界團體嘆：下不了手

永豐銀遭駭破口揭曉 供應商程式原生瑕疵遭駭客隨機試誤成功

美期中選舉／面臨3度彈劾？痛失國會控制權 川普將遭遇四大麻煩

聽新聞
0:00 / 0:00

寶可夢周邊「黃牛轉賣價格飆7倍」 民眾爆氣、中華郵政檢討限購

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今早8時30分開放於i集郵網站預購的寶可夢周邊商品，即刻就在蝦皮網購平台被黃牛高價轉賣。圖／截自蝦皮
今早8時30分開放於i集郵網站預購的寶可夢周邊商品，即刻就在蝦皮網購平台被黃牛高價轉賣。圖／截自蝦皮

中華郵政11月20日正式販售寶可夢郵票及7款周邊商品，6成數量今上午8時30分開放預購，不到2小時預購額度就全數售罄。未料蝦皮上就出現黃牛加價轉賣，像是原價980元的皮卡丘便利箱摺疊推車，加價至3980元，價格暴增3倍，原價420元的寶可夢便利包拉鏈袋組喊價至2980元，黃牛轉賣價高達7倍；中華郵政表示，將檢討後續預購限購措施。

中華郵政首推寶可夢集郵及7款周邊商品，今早8時30分開放於i集郵網站預購，10時15分預購額度就全數售光，不少民眾抱憾沒搶到，剩餘4成數量預計11月20日於指定郵局、世界郵展等現場開賣。

但有民眾爆氣發現，寶可夢預購商品上午才在i集郵官網公告售完，蝦皮等網購平台隨即出現黃牛轉賣，像是原價280元的寶可夢便利包拉鍊袋組喊價到1200元，價格翻了4.3倍；原價420元的寶可夢郵票珍藏組包包漲至2980元，黃牛轉賣價高達7倍；原價980元的皮卡丘便利箱摺疊推車，加價至3980元，價格翻了4倍。

另有民眾指出，「i集郵」網站起初開放預購有限制購買上限，但進入購物車頁面後，卻可改數量，單筆訂單不超過15萬元就可結帳。

對此，中華郵政表示，將彙整民眾關切事項，持續掌握輿情，即時回應民眾意見。

中華郵政表示，由於有民眾反映寶可夢商品遭大量搶購及疑似轉售炒價，將檢討後續預購限購措施，並於11月20日開賣日，於指定郵局及世界郵展現場，實施商品及附帶票品每人每款限購1個，郵票每人限購2張，以維護購買公平性。

中華郵政說，指定郵局及世界郵展銷售現場，將制定排隊措施，妥善規畫購買動線、排隊秩序，避免人潮壅塞，維護現場銷售秩序。

此外，也將規畫多元銷售管道，中華郵政指出，本次商品除線上預購外，另保留20%供指定郵局及20%供世界郵展現場銷售，兼顧不同通路民眾的購買需求。世展規畫於11月20日及21日皆有保留數量並限量銷售，售完為止。

原價980元的皮卡丘便利箱摺疊推車，加價至3980元，價格翻了4倍。圖／截自蝦皮
原價980元的皮卡丘便利箱摺疊推車，加價至3980元，價格翻了4倍。圖／截自蝦皮

中華郵政 寶可夢 黃牛

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日本抹茶名店公告拒轉賣行為 網友怒點名台灣人：支持官方

福勝亭20周年優惠來了！套餐299元起 壽星滿220元免費吃脆薯

雞塊、薯條買1送1！麥當勞5款「酪梨醬滿福堡」、奶昔大哥雲朵包開賣

彰化長青卡帶動農會消費！田尾穀倉變身「花間小舖」 行動商店也下鄉

相關新聞

2波東北季風接力 下周局部地區低溫探17度

氣象署今天表示，未來一周2波東北季風接力，首波明天下午增強，影響至7日，第2波9日起增強，影響至11日，迎風面轉雨，且第...

寶可夢周邊「黃牛轉賣價格飆7倍」 民眾爆氣、中華郵政檢討限購

中華郵政11月20日正式販售寶可夢郵票及7款周邊商品，6成數量今上午8時30分開放預購，不到2小時預購額度就全數售罄。未料蝦皮上就出現黃牛加價轉賣，像是原價980元的皮卡丘便利箱摺疊推車，加價至3980元，價格暴增3倍，原價420元的寶可夢便利包拉鏈袋組喊價至2980元，黃牛轉賣價高達7倍；中華郵政表示，將檢討後續預購限購措施。

罹患脂肪肝別緊張…營養師曝8件事先戒掉 順序不同效果差很多

現代人飲食精緻又常大吃大喝，再加上不少人愛喝酒，久而久之就容易養出「脂肪肝」。營養師蕭瑋霖表示，若想要逆轉脂肪肝，有8件事一定要戒掉，除了含糖飲料、酒精等，避免久坐以及減重更是重要。

蔣萬安提Alex攀登101當政績 賈永婕表態回應並對未來市長許願

台北市長候選人蔣萬安與沈伯洋的辯論會後，後續話題討論度不斷。今天台北101舉辦白金級WELL綠建築授牌典禮中，台北101董事長賈永婕被問及美國攀岩家Alex Honnold年初成功挑戰徒手攀登101，被台北市長蔣萬安在辯論中列為政績一事，她回應：「是我們所有101團隊莫大的榮幸」。

各醫院天天在發生！ 癌友感染抗藥菌恐1、2天奪命 醫憂有效抗生素不足

抗生素抗藥性問題日益嚴重，不僅讓感染症治療更加困難，更可能危及癌症患者生命。台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，臨床上經常遇到癌症患者因感染抗藥性細菌，導致病情迅速惡化，尤其血液腫瘤患者在免疫力低下時，一旦發生嚴重感染，若無法及時使用有效抗生素，短短一、兩天就可能危及生命。

高鐵軌道巡檢爆造假長達5年、8涉案員工全離職 立委批公安問題一直爆

高鐵遭爆夜間巡軌紀錄造假，國民黨立委王鴻薇今揭露，高鐵雲林段軌道人工巡檢紀錄造假，沒有巡查卻出現巡檢紀錄，且集體造假情況長達5年，目前8名員工已全數自請離職，批評「高鐵螺絲一直掉、公安問題一直爆」，要求全面清查所有路線，並交完整調查報告給交通部；高鐵表示，已徹底清查所有路線，僅雲林段有此狀況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。