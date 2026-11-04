寶可夢聯名商品遭高價轉賣 中華郵政：20日實施限購

中華郵政首次取得日本株式會社寶可夢授權，發售7款寶可夢集郵商品，今天上午開賣後遭到秒殺，隨即網路上出現高價轉賣。中華郵政說，20日郵局及郵展現場銷售將祭出限購措施。

陪伴許多粉絲成長、橫跨世代的「寶可夢集換式卡牌遊戲」迎來跨界合作，中華郵政副總經理蔡文慶昨天表示，這是中華郵政首次取得日本株式會社寶可夢（The Pokémon Company）正式授權，今年是中華郵政創立130週年，寶可夢則是30週年紀念，因此特別選在今年合作、發行郵票與周邊商品。

7款寶可夢集郵商品，包括折疊推車、存錢筒、郵差包等，今天開放民眾在網路上預購，今天上午8時30分開賣，上午10時15分網路預購的集郵商品就已經售罄。

由於不少民眾買不到，加上已經有人在網路上高價轉賣，以折疊推車為例，中華郵政原價新台幣980元，網路上開價3980元。

中華郵政今天表示，針對民眾反映大量搶購及疑似轉售炒價情形，將檢討後續預購限購措施，並於11月20日開賣日，於指定郵局及世界郵展現場，實施商品及附帶票品每人每款限購1個，郵票每人限購2張，以維護購買公平性。

中華郵政表示，指定郵局及世界郵展現場，將制定排隊措施，妥善規劃購買動線、排隊秩序，避免人潮壅塞，維護現場銷售秩序。

除了線上預購之外，中華郵政說，有保留20%供指定郵局及20%供世界郵展現場銷售，其中20日及21日都有保留數量販售，以兼顧不同通路民眾購買需求。