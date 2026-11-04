全球藥物消耗量5年增13％ 藥物殘留遍布114國…專家憂抗藥性恐威脅兒童

藥物不只治病，也可能成為環境汙染源！聯合國環境規畫署最新報告指出，全球藥物消耗量持續增加，抗生素等藥物殘留已遍布水體、土壤及生態系，部分河川甚至出現可能影響生態、助長抗藥性的藥物濃度。專家提醒，長期接觸低劑量、多種藥物混合物的健康影響仍待釐清，尤其器官尚未發育成熟的兒童，可能是需要優先關注的脆弱族群。

聯合國環境規畫署10月29日發布「環境中的藥物：途徑、熱點與行動優先事項」報告，指出藥物製造、使用及廢棄過程產生的殘留物，已遍布全球水體、土壤與生態系。2019年至2024年間，全球藥物消耗量增加約13%，藥物殘留已在超過114個國家被檢出。全球河川監測研究更發現，超過4成監測地點的藥物濃度可能對生態造成影響，其中16%地點的抗微生物藥物濃度，已達可能促進抗藥性發展的程度。

報告指出，藥物可能透過人體排泄、未使用藥物的不當丟棄、製藥工廠及醫療院所廢水，以及畜牧、水產養殖用藥等途徑進入環境。目前人類及獸醫用藥的活性成分超過3500種，其中抗生素、抗癌藥物及具有內分泌干擾特性的藥物，都是需要關注的污染物。不過，檢出藥物不代表一定造成危害，仍須考量濃度、暴露途徑及毒理特性。

部分藥物殘留已被發現可能影響野生動物繁殖及生態系統。例如，口服避孕藥成分炔雌醇（EE2），若長期暴露於與受污染環境相近的濃度下，可能導致魚類繁殖失敗；印度也曾因牲畜使用抗發炎藥物雙氯芬酸（diclofenac），藥物經屍體進入食腐鳥類食物鏈，使多種禿鷹族群在不到10年間減少最多95%。

環境中的抗生素也可能促進抗藥性細菌及抗藥性基因傳播，人類也可能透過飲用水、受污染食物，或接觸土壤與水體而暴露於藥物殘留。雖然飲用水及食物中的藥物濃度通常低於治療劑量，但長期、低劑量接觸多種藥物混合物的健康影響仍不明，尤其孕婦、兒童及慢性病患者等族群，更需要持續關注。

台灣科技媒體中心邀請專家國內專家解讀報告。北醫大公共衛生學系副教授張嘉晃指出，藥物進入環境後，人體實際暴露劑量及對脆弱族群的健康影響，是值得重視的議題，尤其兒童器官尚未發育成熟、解毒代謝能力較弱，單位體重的水分及食物攝取量較高，也有較頻繁的手口接觸行為，可能比成人更容易受到環境微量藥物影響。

張嘉晃表示，過去生物偵測研究已在人體尿液及血液中檢出微量藥物代謝物與環境污染物，但多種藥物混合暴露對兒童早期發育、內分泌及免疫系統的影響，仍有許多未知。

張嘉晃呼籲，台灣未來應將環境監測延伸至健康風險防護，針對高風險區域居民及兒童進行長期生物偵測，建立本土暴露資料庫，並從源頭減少不必要的藥物排放，保障藥物帶來的醫療效益之餘，也確保下一代不會在無形中承受環境藥物暴露的健康風險。