「她的民主路」常設展 李遠盼年輕世代認識台灣女性奮鬥身影

國立中正紀念堂今天舉辦「她的民主路」常設展開幕及「民主大冒險」新書發表記者會，文化部長李遠表示，這是民主補課潮的「第二堂課」，期盼更多年輕人認識台灣女性在民主路上的奮鬥身影。

活動包括深耕文教基金會董事長許榮淑、關懷文教基金會董事長周清玉、民主運動前輩艾琳達、總統府資政張博雅、聯經出版發行人林載爵等人出席。

李遠致詞表示，中正紀念堂管理處持續推動場館轉型為「民主教育園區」，其中「自由花蕊常設展」自開展以來，不到一年已吸引34萬人次觀展，過去一樓的展覽3年最多吸引30萬人次，許多年輕人不知道台灣曾歷經長期戒嚴，社會因此出現「補課」的聲音，「自由花蕊」可說是「第一堂必修課」，「她的民主路」則是第二堂。

李遠表示，台灣女性在民主史上的角色極為重要，他自己成長於那個年代，親眼見到前輩女性如何在民主道路上奮鬥，而他從小對女性充滿仰慕及敬佩之情，他的母親是「1個人帶著3個弟弟逃出來」的強悍女性，並指「恰查某」在台灣語言中其實是讚美，不會被男性壓抑，在那個年代「只有恰查某能夠站出來」。

許榮淑致詞表示，她的年代男女並不平等，但在爭取民主自由的道路上，不只男人，女人也能出力，自己更親身經歷為了推動言論自由、與情治人員鬥智鬥力的過程，「台灣的民主不是一天可以形成的」，盼透過這個展及這本書，展現女性在台灣民主過程的表現，讓民主持續進步。

周清玉致詞表示，「美麗島事件」是台灣民主路上的分水嶺，過去很多事情大家害怕、不敢說，但經過這件事以後，更多人認清「必須要爭取正義、爭取公義、爭取民主」，才能改變命運，「台灣今天能成為民主陣營的重要一員，不是從天上掉下來的，是許多人前前後後一路走來、付出犧牲與努力的結果」。

艾琳達致詞表示，回想她1975年第一次在台灣進行田野調查，陳菊帶她到許榮淑、張俊宏家中參與聚會，「沒想到在戒嚴時代、高壓軍事統治之下，竟有人敢批評當局、批評蔣介石與國民黨」；她也表示當時許多實際的工作是女人在做，男人負責上台演講；「美麗島事件」後男人被捕，女人則被迫走上舞台，繼續爭取民主自由。