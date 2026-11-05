毛孩也來路跑！TOYOTA RUN台北場逾3千人同樂 黃阿瑪、鱷魚萌寵成焦點

超過3千名跑者與毛孩家庭齊聚TOYOTA RUN台北寵物場，共度熱鬧週末。 TOYOTA／提供

週末的河濱公園不只有跑者揮灑汗水，還多了一群超萌的四腳選手！TOYOTA日前在台北市馬場町紀念公園舉辦「2026 TOYOTA RUN挺你一起跑」台北寵物場，吸引超過3千名跑者與毛孩家庭熱情參與。現場不僅有狗狗、貓咪陪主人一起運動，連鱷魚、烏龜、老鷹等特殊寵物也驚喜現身，加上人氣角色「黃阿瑪的後宮生活」的黃瑪瑪也到場同樂，讓這場路跑變身充滿歡笑的戶外寵物嘉年華。

黃瑪瑪驚喜現身，起跑前帶領民眾熱身。 TOYOTA／提供

不只人要運動！毛孩陪跑成週末最萌風景

對不少飼主來說，假日最幸福的事，莫過於帶著毛孩出門走走、享受相處時光。這次

TOYOTA RUN 特別規劃「3K萌寵組」與「5K樂跑組」，不論是想帶毛孩一起活動筋骨，還是單純享受跑步樂趣的民眾，都能找到適合自己的參與方式。

活動現場處處可見飼主與毛孩相伴的可愛畫面，除了常見的貓狗，還有鱷魚、烏龜、老鷹等特殊寵物加入行列，讓不少民眾忍不住拿起手機捕捉難得一見的畫面。其中，網紅鱷魚「鱷鄰居&沙西米」更成為現場焦點之一，展現寵物家庭多元又有趣的生活樣貌。

人氣角色「黃阿瑪的後宮生活」黃阿瑪也驚喜現身，不僅登台帶領民眾熱身、帶來活潑演出，還走入人群與跑者近距離互動、合影留念，可愛模樣讓現場氣氛更加熱鬧。

現場民眾組隊參加趣味恐龍接力賽跑，逗趣模樣讓現場笑聲不斷。 TOYOTA／提供

跑步之外還能顧健康！免費寵物健檢、AI互動一次體驗

帶毛孩出門玩得開心，健康照護當然也不能少。TOYOTA RUN這次除了規劃路跑活動，也攜手動物保護相關單位，在現場提供寵物問診、免費健康檢查及狂犬病疫苗施打服務，讓飼主在享受活動之餘，也能多一分對毛孩健康的關心。

除了貼心的健康服務，現場還有充滿趣味的大型恐龍裝競賽與舞台抽獎，讓活動不只是單純跑步，更像是一場適合全家一起參加的戶外派對。

喜歡拍照打卡的民眾，也能體驗「AI影音加油牆」、「AI幸福畫像」與「AI完賽證書」等數位互動，將當天的歡樂時刻變成專屬紀念，還能即時下載分享至社群，為這趟特別的毛孩出遊留下回憶。

TOWN ACE車主現場分享與毛孩同行的用車生活，狗狗也換上萬聖節可愛裝扮，萌翻全場。 郭耿瑞／攝影

從毛孩出遊到日常用車 TOYOTA打造更多陪伴時光

對養寵物的家庭來說，帶毛孩出門不只是安排一趟行程，從交通移動、物品收納到旅途中的補給，每個環節都與日常生活息息相關。這次活動現場也展示TOYOTA人氣車款，包括今年推出的全新第六代RAV4及COROLLA CROSS六十週年典藏版，讓民眾在參與路跑之餘，也能近距離欣賞不同車款的設計特色。

現場展示RAV4、COROLLA CROSS六十週年典藏版。 TOYOTA／提供

其中，全新第六代RAV4以三種不同風格呈現多元樣貌；COROLLA CROSS六十週年典藏版則透過The 60th限定銘板、專屬古銅金飾條等細節，展現獨特質感。

另一款TOWN ACE VAN則在活動中化身補給車，運用寬敞車室與靈活裝載空間，為現場跑者及毛孩提供水分與補給。現場也有TOWN ACE車主分享與毛孩同行的用車生活，搭配狗狗應景的萬聖節裝扮，讓車輛與寵物生活自然連結。

與毛小孩一同衝向終點線，在TOYOTA RUN台北寵物場留下特別回憶。 TOYOTA／提供

不只是一起跑 更是陪伴彼此的幸福日常

其實，「TOYOTA RUN挺你一起跑」不只是一場寵物路跑。TOYOTA今年以「寵物」、「視障」與「樂齡」三大族群為主題，推出免報名費的系列路跑活動，希望讓不同年齡、不同生活背景的民眾，都能透過運動感受陪伴與支持。

從新竹寵物場、高雄樂齡場、台中視障陪跑場，到壓軸登場的台北寵物場，2026年四場活動累計吸引超過1萬2千名民眾參與，也讓「挺你一起跑」不只停留在口號，而是化為一次次真實的互動與陪伴。

對許多飼主而言，和毛孩一起完成路跑，或許不是為了追求多快的成績，而是享受並肩前進的每一步。TOYOTA也希望延續「量產幸福」的品牌理念，透過更多貼近生活的活動，讓陪伴與關懷成為日常的一部分。

TOYOTA RUN官方網站：https://www.toyota.com.tw/event/toyotarun/