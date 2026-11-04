罹患脂肪肝別緊張…營養師曝8件事先戒掉 順序不同效果差很多

現代人飲食精緻又常大吃大喝，再加上不少人愛喝酒，久而久之就容易養出「脂肪肝」。營養師蕭瑋霖表示，若想要逆轉脂肪肝，有8件事一定要戒掉，除了含糖飲料、酒精等，避免久坐以及減重更是重要。

蕭瑋霖在臉書粉專「營養初 Nutrue－營養師杯蓋」發文指出，想改善脂肪肝，除了飲食上的改變以外，還得要將體重減下來。他表示脂肪肝要戒的東西很多，而且若戒的順序不一樣，效果就會差很多。

至於要戒什麼？蕭瑋霖則點出8種飲食與行為：

1. 第一順位含糖飲料，果糖幾乎直接進肝臟。 2. 第二順位超加工食品，風險高22%。 3. 超加工比例每多10%，風險再疊6%。 4. 第三順位是酒，少量也和纖維化上升有關。 5. 第四順位是久坐，重點是打斷不是加量。 6. 運動就算沒瘦，肝臟脂肪一樣會下降。 7. 減重5%開始改善，7到10%壓發炎。 8. 減到10%，才比較有機會動到纖維化。

貼文引起討論，有過來人分享自身經驗，「我是自己減重5個月瘦15公斤，從重度脂肪肝變成都沒有脂肪肝」、「我的經驗是先戒麵粉，不是因為麩質，而是戒麵粉的話，很多不健康的東西都不能吃，正常食用菜肉飯即可」、「我之前中度脂肪肝，體重81公斤，早餐改吃燕麥+水煮蛋1顆，無糖豆漿一杯，午晚餐正常吃，每周至少超慢跑30分鐘/3次，三個月後體重76.5，肝指數直接砍半」。