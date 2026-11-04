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金裕貞分享自然美肌哲學 愛爾麗展現品牌合作實力

文／ 愛爾麗國際醫療集團提供

金裕貞來台分享自然美肌哲學　愛爾麗獲喬雅露頒發台灣最佳銷售獎　展現國際品牌合作實力，喬雅露形象大使訪台掀起醫美話題　愛爾麗親自出席國際頒獎典禮獲品牌肯定，以專業醫療服務與市場實績深化品牌影響力

圖／愛爾麗國際醫療集團提供
圖／愛爾麗國際醫療集團提供

好膚況不一定來自繁複的保養步驟，找到適合自己的方式，同樣重要。韓國人氣演員金裕貞近日以「JUVELOOK 喬雅露」品牌形象大使身分來台出席品牌活動，分享日常保養、適度讓肌膚休息，以及維持自然狀態的美肌觀念，吸引媒體關注。

除了韓星話題，此次活動另一項焦點，則是國際品牌對台灣醫美市場合作夥伴的肯定。愛爾麗醫療集團代表親自出席此次品牌頒獎典禮，並獲頒「台灣最佳銷售獎」，展現愛爾麗在喬雅露產品推廣與市場經營上的亮眼成果，也象徵國際品牌對集團專業服務及合作表現的肯定。

愛爾麗長期深耕台灣醫學美容產業，持續與國際醫美品牌交流合作，重視醫療專業、產品資訊透明及消費者服務品質。此次獲獎不僅是銷售成績的肯定，更是集團多年累積的品牌實力與市場信任的具體展現。

【韓星金裕貞分享自然美學　從日常保養談肌膚管理】

金裕貞在活動中分享，平時重視基礎保養與水分補充，沒有工作時則盡量不上妝。對她而言，比起使用許多保養品，更重要的是找到適合自己的產品與保養方式。

身為演員，她也重視鏡頭前自在表達情緒的能力。外貌之外，自信與生活態度同樣是魅力的一部分。這份對自然狀態的重視，也讓美肌話題從外在保養，延伸至如何透過適當方式照顧自己。

隨著消費者對醫美資訊的認識逐漸提升，市場關注也從單純追求外在改變，轉向更重視個人需求、療程適合性與專業醫療評估。

圖／愛爾麗國際醫療集團提供
圖／愛爾麗國際醫療集團提供

【愛爾麗榮獲喬雅露台灣最佳銷售獎　國際品牌肯定專業實力】

此次愛爾麗醫療集團代表親自出席喬雅露品牌頒獎典禮，獲得「台灣最佳銷售獎」，成為活動中備受關注的焦點之一。

對愛爾麗而言，獲獎不僅代表市場銷售成果受到肯定，更反映集團長期投入醫療美容領域的經營成果。從國際品牌合作、產品資訊引進，到醫療團隊專業服務及消費者諮詢，愛爾麗持續以專業醫療為核心，建立完整的品牌服務體系。

愛爾麗表示，品牌的長期發展不能只依靠市場話題，更重要的是持續累積專業能力與消費者信任。此次獲得國際品牌頒獎肯定，是對團隊努力的鼓勵，也將成為集團持續精進服務品質的重要動力。

【喬雅露療程受到市場關注　愛爾麗重視專業評估與個人需求】

喬雅露（JUVELOOK）為韓國醫美品牌，產品結合非交聯玻尿酸與聚雙旋乳酸（PDLLA）成分，是近年受到醫美市場關注的複合型注射產品。

愛爾麗表示，喬雅露療程在院內受到消費者青睞，具有良好的市場反應。透過此次金裕貞來台的品牌活動，以及國際品牌頒獎典禮的交流，期望讓更多民眾認識相關產品資訊，進一步了解不同肌膚管理方式。

愛爾麗也強調，醫美療程並非單純追隨流行或明星話題，而是應回歸每個人的實際需求。從療程前的專業諮詢、醫師評估，到產品資訊說明與後續照護，都應建立在充分溝通與醫療專業的基礎上，讓消費者能夠做出適合自己的選擇。

【從國際合作到醫療專業　愛爾麗持續深化品牌影響力】

在醫學美容產業快速發展的環境下，品牌競爭已不僅是產品或設備的比較，更包含醫療專業、服務品質、國際合作及長期經營能力。

愛爾麗多年來持續深耕醫美市場，透過國際品牌合作及專業醫療服務，拓展多元化的肌膚管理選擇。此次獲得韓國喬雅露頒發台灣最佳銷售獎，不僅為集團品牌發展再添重要肯定，也展現台灣醫美品牌與國際市場接軌的實力。

未來，愛爾麗將持續以專業醫療為根本，深化國際品牌交流，提升服務品質，讓消費者在追求美麗的同時，也能獲得更完整、透明且值得信賴的醫療服務。

美麗不只是外在的改變，更是專業、品質與信任的累積。愛爾麗將持續以國際視野與醫療專業，打造值得信賴的醫學美容品牌。

※療程適用性、效果及恢復情形因人而異，須經醫師評估；產品用途應以台灣主管機關核准內容及仿單為準。

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