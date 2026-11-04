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蔣萬安提Alex攀登101當政績 賈永婕表態回應並對未來市長許願

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101再創健康建築新里程碑，左為台北101董事長賈永婕、右為台北101總經理朱麗文。圖／台北101提供
台北101再創健康建築新里程碑，左為台北101董事長賈永婕、右為台北101總經理朱麗文。圖／台北101提供

台北市長候選人蔣萬安與沈伯洋的辯論會後，後續話題討論度不斷。今天台北101舉辦白金級WELL綠建築授牌典禮中，台北101董事長賈永婕被問及美國攀岩家Alex Honnold年初成功挑戰徒手攀登101，被台北市長蔣萬安在辯論中列為政績一事，她回應：「是我們所有101團隊莫大的榮幸」。

同時，賈永婕也不忘向台北市長候選人喊話許願，「希望未來不論是誰當上市長，希望我們都可以有『生生有台北101環教』（環境教育）」，她說，如果不是台北101也沒關係，因為環教很多場域都有，像是森林、國家公園都有，也可以讓市民朋友們投票選擇。

台北101再創健康建築新里程碑，繼2023年以全球最高102.5分取得白金級WELL v2 Core認證，成為全球最高的健康綠建築後，台北101今年再次以103分刷新自身紀錄，獲白金級WELL再認證。同時，這次更在十大健康指標中，高達八項都獲得滿分。

賈永婕談到，經營企業，目標就是要不斷突破自己，有可能會越來越難，但就真的要努力去做。她也拋出預告說：「台北101新的東西真的很多，今年年底會有新的開箱、新的驚喜帶給大家，但到了明年還會有很大一包的驚喜，目前暫時無法公布，但相信我還有很多的驚喜、on the way」。

台北101 蔣萬安 賈永婕

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