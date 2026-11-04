各醫院天天在發生！ 癌友感染抗藥菌恐1、2天奪命 醫憂有效抗生素不足

抗生素抗藥性問題日益嚴重，不僅讓感染症治療更加困難，更可能危及癌症患者生命。台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，臨床上經常遇到癌症患者因感染抗藥性細菌，導致病情迅速惡化，尤其血液腫瘤患者在免疫力低下時，一旦發生嚴重感染，若無法及時使用有效抗生素，短短一、兩天就可能危及生命。

張峰義指出，癌症患者接受化學治療後，可能出現白血球下降、免疫功能低落等情形，增加細菌感染風險，尤其血液腫瘤科患者更是高危險族群。若感染一般細菌，尚有多種抗生素可以選擇，但若遇上具多重抗藥性的細菌，治療難度便大幅提高。

張峰義觀察，目前醫院內令人擔憂的抗藥菌，包括對碳青黴烯類抗生素產生抗藥性的細菌，以及具有金屬β內醯胺酶（MBL）抗藥機轉的菌株。這類細菌可能對多種重要抗生素產生抗藥性，使醫師面臨有效藥物不足的困境。

「這不是少數個案，而是非常普遍的醫療現場。」張峰義強調，最令人擔心的是嚴重血流感染，當患者免疫功能不佳，細菌可能迅速侵入血液，引發敗血症，甚至敗血性休克。如果未能及時選用有效抗生素，病情可能在一、兩天內急轉直下，錯失救治機會。

面對抗藥菌威脅，張峰義認為，當務之急是增加有效抗生素的選擇。目前國際間雖陸續研發新型抗生素，但真正引進台灣、可供臨床使用的品項仍相當有限，尤其針對高度抗藥性細菌的後線治療藥物，更面臨選擇不足的問題。

除了新藥可近性，快速診斷也是救命關鍵，若能及早確認致病菌及其抗藥性，醫師便能更快選擇適當藥物，但目前相關快速診斷工具的普及程度與健保資源仍有改善空間。張峰義強調，醫療院所應落實抗生素管理，由感染症專科醫師及早介入，依患者病情、感染部位及檢驗結果選擇藥物，並在用藥兩、三天後重新評估療效，必要時調整抗生素，避免無效治療延誤病情。

張峰義提醒，抗藥性防治不能只靠醫學中心，基層診所及一般民眾同樣扮演重要角色。抗生素使用愈多，細菌產生抗藥性的選汰壓力也愈大，尤其一般感冒多由病毒引起，不應隨意要求醫師開立抗生素。現代醫療高度仰賴有效的抗生素，包括癌症治療、重大手術及重症照護，一旦抗生素失去效力，即使醫療科技持續進步，也可能因無法控制感染而讓治療成果付諸流水。