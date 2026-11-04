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從教育醫療走向生醫…蔡長海以人為本 凝聚跨域企業團隊力

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北即時報導
知名有氧健身老師潘若迪（前排右三）透過活力舞蹈鼓勵同仁與眷屬培養運動習慣，實踐健康生活。圖／中醫大附醫提供
知名有氧健身老師潘若迪（前排右三）透過活力舞蹈鼓勵同仁與眷屬培養運動習慣，實踐健康生活。圖／中醫大附醫提供

「我們平常大家都很忙，經常忘記運動。」中國醫藥大學暨醫療體系董事長、亞洲大學暨醫療體系創辦人蔡長海，在「2026長海盃路跑」活動中，提醒同仁走出戶外、親近陽光，養成規律運動的習慣。從培育人才、守護病人，到關懷員工與家庭，這份對人的重視，也成為他帶領企業的重要理念。

11月1日舉辦的「2026長海盃路跑」，由中國醫藥大學附設醫院主辦，首度串聯中醫大、亞大暨醫療體系與衍生企業，吸引超過6,000名同仁及眷屬參與。蔡長海帶領各機構領導團隊與員工、家屬齊聚，透過運動凝聚跨機構向心力，也讓平時忙於工作的同仁有機會陪伴家人，共享健康與歡樂時光。

從嘉義漁村走向教育醫療 初心始終不變

「我出生於嘉義布袋的小漁村，是台灣的教育給了我翻轉人生、戰勝逆境的機會。」蔡長海曾在獲頒教育部一等教育專業獎章時，回顧自己的成長歷程。他感念中國醫藥大學的栽培，因此當母校需要他時，懷著感恩的心回來服務，將心力投入教育與醫療事業。

從醫師、醫院院長到承擔大學發展重任，四十多年來，蔡長海始終懷抱回饋母校與台灣的初心。在他的帶領下，中國醫藥大學及亞洲大學暨醫療體系持續整合教育、醫療、研究與生醫產業資源，推動跨領域合作，從培育專業人才、提升醫療服務，到發展創新醫療科技，逐步擴展教育與醫療事業的發展版圖。

面對AI科技浪潮與全球競爭，蔡長海持續推動國際人才延攬與跨領域創新，期盼提升台灣教育、醫療及生醫產業的國際競爭力。

從醫療健康延伸藝術文化 豐富生活與人文內涵

除了教育、醫療與生醫科技，蔡長海對藝術文化的投入，也展現其跨領域發展的視野。醫療關注人的身體健康，教育開啟人生的可能，而藝術文化則為生活增添精神與人文內涵。

亞洲大學附屬現代美術館由日本建築師安藤忠雄設計，2013年開館，成為校園藝術教育與文化交流的重要場域；中國醫藥大學美術館則邀請國際知名建築師法蘭克．蓋瑞設計，2025年動土，預計2029年完工，持續拓展校園與社會的藝術文化交流空間。

從醫療科技到藝術文化，中醫大、亞大暨醫療體系與衍生企業持續拓展跨領域發展的視野。蔡長海也期盼，平時忙於照顧病人的同仁，在照顧別人的同時，別忘了照顧自己。

從照顧病人到關懷員工 讓健康成為企業文化

「2026長海盃路跑」活動中，以九天民俗技藝團鼓陣揭開序幕，中醫大附醫交響樂團演奏《長海之歌》，28名護理師組成啦啦隊，展現醫護人員的多元才華。現場規畫10公里挑戰組及3公里健康組，並結合親子活動，讓員工與家屬共享運動樂趣。

蔡長海重視員工福祉，認為員工是組織最重要的力量，也是體系珍惜的夥伴。打造幸福職場不能只停留在口號，除了完善的福利制度，也要透過音樂、藝術、運動等多元活動，持續關心同仁的身心健康。

尤其醫療工作肩負守護生命的責任，第一線醫護人員平時忙於照顧病人，往往將自己的需求放在後面。蔡長海期盼透過路跑鼓勵員工走出戶外、培養規律運動習慣，也讓家人有更多相處機會。員工健康不只是福利議題，也是維持醫療服務品質與組織永續發展的重要基礎。

蔡長海董事長（前排右五）偕夫人林嘉琪（前排右六）率領中醫大及亞大暨醫療體系與衍生企業領導團隊共同參與「2026長海盃路跑」鳴槍起跑儀式，為路跑賽事揭開序幕。圖／中醫大附醫提供
蔡長海董事長（前排右五）偕夫人林嘉琪（前排右六）率領中醫大及亞大暨醫療體系與衍生企業領導團隊共同參與「2026長海盃路跑」鳴槍起跑儀式，為路跑賽事揭開序幕。圖／中醫大附醫提供

「2026長海盃路跑」首度串聯中醫大及亞大暨醫療體系與衍生企業共同參與，展現跨機構團隊凝聚力。圖／中醫大附醫提供
「2026長海盃路跑」首度串聯中醫大及亞大暨醫療體系與衍生企業共同參與，展現跨機構團隊凝聚力。圖／中醫大附醫提供

「2026長海盃路跑」10公里挑戰組跑者於起跑前齊聚合影，以實際行動響應「為愛而跑、為健康而跑、為幸福而跑」的活動理念。圖／中醫大附醫提供
「2026長海盃路跑」10公里挑戰組跑者於起跑前齊聚合影，以實際行動響應「為愛而跑、為健康而跑、為幸福而跑」的活動理念。圖／中醫大附醫提供

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