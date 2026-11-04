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浪漫慶生、紀念日首選！遠東百貨精選5大約會餐廳

文／ 遠百 提供

從信義、板橋、台中到桃園！遠百打造一站式約會提案，享受美食、購物與浪漫時光

無論是第一次約會、曖昧升溫，或是為另一半安排難忘的生日與紀念日，選對餐廳往往能為兩人的相處增添美好回憶。遠東百貨集結多元特色餐飲品牌，精選橫跨台北信義、板橋、台中與桃園的5家人氣餐廳，從浪漫餐酒館、日式無菜單鐵板燒、頂級和牛燒肉，到療癒系舒芙蕾鬆餅與義式料理，為不同約會情境提供豐富選擇，讓消費者一站享受美食、購物與浪漫約會時光。

(左)「明水然・樂」鐵板燒，(右)「老乾杯」頂級和牛燒，是慶祝紀念日與慶生餐廳首選。 圖／遠東百貨提供
(左)「明水然・樂」鐵板燒，(右)「老乾杯」頂級和牛燒，是慶祝紀念日與慶生餐廳首選。 圖／遠東百貨提供

紀念日、浪漫慶生首選！頂級鐵板燒與和牛饗宴打造儀式感

重要節日就用精緻美食留下難忘回憶！位於遠百信義A13 14樓的「明水然・樂」，以預約制日式無菜單鐵板燒，呈現龍蝦、日本A5和牛與當季海鮮等精緻料理，搭配日系質感空間，適合週年紀念與重要約會。

板橋大遠百11樓的「老乾杯」，則以頂級和牛燒肉與細緻桌邊服務，打造充滿儀式感的用餐體驗。招牌現切冷藏和牛肋眼牛排，搭配沉穩舒適的用餐氛圍，成為生日慶祝與重要紀念日的餐飲選擇。

曖昧升溫、初次約會！特色餐酒館與舒芙蕾鬆餅營造浪漫氛圍

「心泰 GLin Thai Heart」精緻泰式料理，適合兩人享受浪漫晚餐。 圖／遠東百貨提供
「心泰 GLin Thai Heart」精緻泰式料理，適合兩人享受浪漫晚餐。 圖／遠東百貨提供

想為曖昧關係增添一點浪漫氣氛？遠百信義A13 14樓的「心泰 GLin Thai Heart」，以當代泰式料理、精緻擺盤與特色調酒，搭配暖調燈光與質感空間，適合兩人自在聊天、享受浪漫晚餐。

台中大遠百3樓的「Woosa洋食鬆餅屋」。 圖／遠東百貨提供
台中大遠百3樓的「Woosa洋食鬆餅屋」。 圖／遠東百貨提供

第一次約會則推薦台中大遠百3樓的「Woosa洋食鬆餅屋」，明亮舒適的空間搭配招牌「雲の鬆餅」、特色飲品與洋食料理，讓兩人從分享甜點開始，自然拉近距離，享受輕鬆無壓力的約會時光。

週末約會好去處！義式料理搭配城市窗景享受慢活時光

對於喜歡自在相處的情侶，遠百桃園12樓的「義式屋古拉爵」也是週末約會的理想選擇。餐廳以舒適沙發座位與高空城市窗景營造悠閒氛圍，提供比薩、燉飯及多樣義式料理，適合情侶共享餐點、談天交流，享受愜意的兩人時光。

遠東百貨打造一站式約會體驗，美食、購物一次滿足

除了豐富的特色餐飲選擇，遠東百貨結合便利交通、舒適購物環境與多元休閒體驗，讓消費者用餐前後還能逛街、挑選禮物，輕鬆安排完整約會行程。無論是甜蜜初約、浪漫慶生或週年紀念，都能走進遠東百貨，找到適合兩人的約會提案，創造值得珍藏的美好回憶！

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