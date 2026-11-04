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高鐵軌道巡檢爆造假長達5年、8涉案員工全離職 立委批公安問題一直爆

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵遭爆雲林段軌道人工巡檢紀錄造假，沒有巡查卻出現巡檢紀錄，且集體造假情況長達5年，目前8名員工已全數自請離職。聯合報系資料照
高鐵遭爆雲林段軌道人工巡檢紀錄造假，沒有巡查卻出現巡檢紀錄，且集體造假情況長達5年，目前8名員工已全數自請離職。聯合報系資料照

高鐵遭爆夜間巡軌紀錄造假，國民黨立委王鴻薇今揭露，高鐵雲林段軌道人工巡檢紀錄造假，沒有巡查卻出現巡檢紀錄，且集體造假情況長達5年，目前8名員工已全數自請離職，批評「高鐵螺絲一直掉、公安問題一直爆」，要求全面清查所有路線，並交完整調查報告給交通部；高鐵表示，已徹底清查所有路線，僅雲林段有此狀況。

交通部今赴立法院進行業務報告，王鴻薇質詢指出，高鐵夜間軌道電力維修單位巡檢爆發紀錄造假弊端，且時間長達5年之久，雲林段夜間軌道沒有巡檢卻有巡檢紀錄，相關單位人員已全數下台或離職，有些人遭開除，高鐵也開始透過人力銀行招募人員。

王鴻薇指出，目前雖發現問題集中在雲林路段，但造假時間這麼長，憂心其他路段也有類似狀況，認為高鐵應全面盤點、清查，並針對此事件進行完整調查，並將調查報告提供交通部，畢竟高鐵最重要的是安全，禁不起風險。

台灣高鐵總經理陳惠裕表示，雲林路段除一般例行巡檢外，每個月的維修車輛及檢測車都會進行詳細檢查。此次事件為雲林段主管督導時，認為後續還會有檢修車輛進行檢查，因此出現怠惰情形。

陳惠裕指出，已針對所有路線系統進行全面巡查，確認只有雲林路段發現問題，雲林路段的系統事後也完成檢查，並未發現異常，後續將把相關調查報告提報交通部。

交通部次長陳彥伯說，高鐵公司內部已針對此事進行處理，並從公司治理及內部管理方面著手改善，交通部也將請鐵道局進一步了解相關情況。

高鐵指出，公司自去年起即積極強化安全宣導，進一步檢視各作業流程並逐步清查作業流程。今年8月間，透過內部稽查發現，雲林段部分維修人員，疑未按實填報軌道步巡記錄，經進一步深入追查，全面比對公務車衛星定位與工作紀錄，顯有不符。經訪談涉案8員，均坦承確因心存僥倖、便宜行事，造假記錄。

高鐵說，相關人員因深知行為已嚴重違反高鐵公司對營運安全規範之最高標準，未待調查完成，全數主動引咎辭職。本於對涉及營運安全行為絕對毋枉毋縱之原則，高鐵公司正持續針對違規人等所屬主管進行連帶調查、處分，並依公司獎懲程序辦理中。

高鐵表示，公司已針對相關人員涉及的軌道設備進行全面清查，運用軌道檢查車等設備進行重新檢測與安全回溯，結果顯示均符合安全規範；同步強化維修作業流程查核、公務車里程數比對等稽核機制。

另外，內部也完成7場安全教育訓練與法治宣導，重申維修記錄的嚴肅性，並強化員工的法遵意識與職業道德。

高鐵重申，安全是台灣高鐵最高的紀律標準與無可挑戰的原則，旅客得以享受日間的美好旅程，更有賴夜間收班後、全線350公里各項維修與安全檢測的徹底落實與完備。未來，高鐵公司除將持續實施工作安全精進方案，更將落實安全宣導、工具箱會議、指差確認等安全規範，並建立事後查核機制，避免類似案件再度發生。

高鐵 離職

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