響應世界兒童日！ 「全家」攜靖娟、看見・齊柏林基金會推兩大親子體驗

迎接11月20日世界兒童日，全家便利商店攜手靖娟兒童安全文教基金會、看見．齊柏林基金會，從孩子日常生活中的交通安全與環境教育出發，接力推出兩大親子體驗活動。11月7日（週六）率先於台北華山文創產業園區舉辦「小黃帽交通安全童樂會」，集結六大趣味闖關、兒童視角體驗，還有超人氣「全家」小店長制服拍照、限量闖關好禮與可愛周邊義賣；11月14日則由「飛閱台灣全家鄉—全家小小店長愛地球」接棒，讓孩子穿上小小店長制服，透過繪本閱讀、資源回收與惜食體驗，探索環境保護的重要性。讓週末親子時光不只好玩，更能讓孩子在體驗中學習保護自己、愛護環境。

由「全家」與靖娟共同主辦的「小黃帽交通安全童樂會」，將於11月7日（六）11:00至16:30在華山文創園區免費登場。現場推出「六大趣味關卡」與「兒童視角體驗」兩大主題，讓大小朋友一起玩遊戲、學交安。六大關卡亮點首推超人氣「全家」小店長制服拍照體驗，留下萌度破表的專屬紀念照；還能讓孩子親手體驗汽車組裝、測試與檢驗，變身小小汽車工程師；或化身小小外送員，挑戰道路危險辨識與安全配送任務；現場還有汽車安全座椅、輪胎安全知識及行人安全過馬路等趣味挑戰，人氣吉祥物「斑斑」也將現身與大小朋友合照，完成闖關就能把限量「斑斑反光吊飾」帶回家，送完為止。

此外，「全家」特別將便利商店場景搬進現場，並邀請家長透過「兒童視角轉換器」，以約100公分孩子視線高度重新觀察周遭環境，親身體驗孩子日常面臨的視野死角。現場同步販售「斑斑小虎親子襪」、「小黃帽造型悠遊卡」及「過馬路夥伴直傘」等可愛又實用的周邊小物，還有洞洞有獎的趣味洞洞樂，有機會抽雷諾瓦拼圖、斑斑安全御守等好禮。

親子環境教育體驗接力登場，「全家」攜手看見．齊柏林基金會推動「飛閱台灣全家鄉—全家小小店長愛地球」，將環境教育融入小小店長體驗。孩子穿上小制服，先從環境教育繪本《宇宙放大鏡》出發，跟著齊柏林導演的視角認識台灣土地與自然生態；再走進便利商店的日常場景，透過資源回收認識循環利用、從Clean Label潔淨標章學習辨識食品資訊，並實際選購貼有「友善食光」貼紙的鮮食，理解珍惜食物、減少剩食浪費的重要性，讓「愛地球」落實為孩子可以理解、也能參與的生活行動。

「全家」與看見．齊柏林基金會自2023年起推動環境教育合作，4年間已累積舉辦36場活動，足跡遍及全台18縣市，陪伴逾400組親子家庭從閱讀、觀察到親身實作，將環境教育帶進各地社區與家庭。今年「飛閱台灣全家鄉」壓軸場次將在11月14日於新北淡水登場，持續從孩子熟悉的巷口便利商店出發，讓環境教育走進更多家庭日常；活動詳情請至ACCUPASS查詢。

●附註：詳細活動內容以官網、現場公告為準。

超萌「斑斑小虎親子襪」以交通安全為設計主題，推出大人、兒童及中童多種尺寸，讓親子穿出可愛默契，大人款售價300元，兒童及中童款售價200至300元。圖／全家便利商店提供

「小黃帽交通安全童樂會」不僅有行人安全、乘車安全、夜間反光等多項交通安全趣味闖關，小朋友還能穿上「全家」小店長制服拍照留念。圖／全家便利商店提供

由全家便利商店與靖娟基金會主辦的「小黃帽交通安全童樂會」，家長也能戴上「兒童視角轉換器」，從100公分的孩子視角重新看日常，實際感受孩子可能面臨的視野死角。圖／全家便利商店提供

全家便利商店攜手看見．齊柏林基金會推動「飛閱台灣全家鄉—全家小小店長愛地球」活動，4年間已累積舉辦36場活動，足跡遍及全台18縣市，陪伴逾400組親子家庭成長。圖／全家便利商店提供

由全家便利商店與靖娟基金會共同主辦的「小黃帽交通安全童樂會」，將於11月7日（六）在華山登場，當日完成闖關就能把限量「斑斑反光吊飾」帶回家，送完為止。圖／全家便利商店提供

「飛閱台灣全家鄉」活動將環境教育融入小小店長體驗，透過齊柏林視角帶孩子認識台灣土地與生態。圖／全家便利商店提供

「小黃帽交通安全童樂會」限定開賣「過馬路夥伴直傘」，兼具實用機能與童趣設計，單支售價1,000元，購買大人及童傘組合享優惠價1,800元。圖／全家便利商店提供

由全家便利商店與靖娟基金會共同主辦的「小黃帽交通安全童樂會」，將於11月7日（六）在華山登場，現場還有汽車安全座椅、輪胎安全知識及行人安全過馬路等趣味挑戰。圖／全家便利商店提供