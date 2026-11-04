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糖尿病患血糖控制好就沒事？ 研究揭近3成隱藏腎病高風險、心血管危機

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中華民國糖尿病衛教學會攜手中華民國糖尿病學會及財團法人糖尿病關懷基金會，倡議「5看早發現、3問早守護」，定期掌握心腎健康。記者廖靜清／攝影
中華民國糖尿病衛教學會攜手中華民國糖尿病學會及財團法人糖尿病關懷基金會，倡議「5看早發現、3問早守護」，定期掌握心腎健康。記者廖靜清／攝影

糖尿病患者即使血糖控制達標，也不代表心臟、腎臟就能高枕無憂。中華民國糖尿病衛教學會今天公布最新本土研究，針對全台5097名第2型糖尿病患者進行分析，發現近四分之一屬於心血管疾病高風險族群，近三成面臨慢性腎臟病高風險或極高風險。醫師提醒，糖尿病照護不能只看血糖，更應兼顧心臟與腎臟健康，避免併發症找上門。

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，糖尿病與心血管疾病、慢性腎臟病息息相關，血糖達標不代表其他器官風險也獲得控制。學會與全台20家醫療院所合作，收集5097名血糖未達標、尚無心肌梗塞或中風病史，但已出現其他危險因子的成年第2型糖尿病患者，分析其心血管與腎臟疾病風險。

學會常務監事王景淵指出，研究期中分析發現，23.8%患者屬於大血管疾病高風險族群，雖然尚未確診心血管疾病，但未來發生相關併發症的風險值得警惕。另外，有15.1%患者落在慢性腎臟病高風險分級，另有13.4%屬於極高風險，合計達28.5%。由於早期腎功能異常往往沒有明顯症狀，許多患者可能毫無察覺，直到病情惡化才發現問題。

王景淵提醒，糖友除了定期檢測血糖，也應留意腎絲球過濾率（eGFR）及尿白蛋白與肌酸酐比值（UACR），前者反映腎臟過濾功能，後者可協助判斷是否出現尿蛋白異常。

另一項台灣本土研究也發現，糖尿病患者若同時出現腎病變、視網膜病變或周邊神經病變等小血管併發症，心血管風險也會升高。合併兩項以上小血管病變者，發生中風、心肌梗塞或全因死亡的綜合風險約增加七成，顯示眼睛、神經與腎臟的異常，也可能是全身血管健康亮起紅燈。

在研究收案患者中，已有46.3%尚未採用具心腎保護效果的治療策略。中華民國糖尿病學會理事郭俸志表示，這不代表患者沒有接受治療，而是部分患者的治療仍有進一步評估空間。以SGLT2抑制劑為例，部分藥物除降低血糖，也經臨床研究證實，能減少符合適應症患者心衰竭住院、腎功能惡化等風險，應由醫師依個別病況評估使用。

國健署署長沈靜芬表示，糖尿病防治應從確診前開始，體重過重、腰圍增加及三高異常，都可能是代謝健康警訊，民眾可善用成人預防保健服務，及早掌握健康狀況。掌握「5看早發現、3問早守護」原則，注意體重腰圍、血糖、血壓血脂、腎臟健康指標及心腎併發症，回診時主動詢問醫師自身風險、追蹤頻率，才能降低長期併發症威脅。

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，血糖達標不代表心血管與腎臟風險也已妥善控制，面對糖腎心共病風險，治療策略應從單純控糖，進一步納入心腎風險評估與整合照護。記者廖靜清／攝影
中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，血糖達標不代表心血管與腎臟風險也已妥善控制，面對糖腎心共病風險，治療策略應從單純控糖，進一步納入心腎風險評估與整合照護。記者廖靜清／攝影

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