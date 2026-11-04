糖尿病患血糖控制好就沒事？ 研究揭近3成隱藏腎病高風險、心血管危機

糖尿病患者即使血糖控制達標，也不代表心臟、腎臟就能高枕無憂。中華民國糖尿病衛教學會今天公布最新本土研究，針對全台5097名第2型糖尿病患者進行分析，發現近四分之一屬於心血管疾病高風險族群，近三成面臨慢性腎臟病高風險或極高風險。醫師提醒，糖尿病照護不能只看血糖，更應兼顧心臟與腎臟健康，避免併發症找上門。

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，糖尿病與心血管疾病、慢性腎臟病息息相關，血糖達標不代表其他器官風險也獲得控制。學會與全台20家醫療院所合作，收集5097名血糖未達標、尚無心肌梗塞或中風病史，但已出現其他危險因子的成年第2型糖尿病患者，分析其心血管與腎臟疾病風險。

學會常務監事王景淵指出，研究期中分析發現，23.8%患者屬於大血管疾病高風險族群，雖然尚未確診心血管疾病，但未來發生相關併發症的風險值得警惕。另外，有15.1%患者落在慢性腎臟病高風險分級，另有13.4%屬於極高風險，合計達28.5%。由於早期腎功能異常往往沒有明顯症狀，許多患者可能毫無察覺，直到病情惡化才發現問題。

王景淵提醒，糖友除了定期檢測血糖，也應留意腎絲球過濾率（eGFR）及尿白蛋白與肌酸酐比值（UACR），前者反映腎臟過濾功能，後者可協助判斷是否出現尿蛋白異常。

另一項台灣本土研究也發現，糖尿病患者若同時出現腎病變、視網膜病變或周邊神經病變等小血管併發症，心血管風險也會升高。合併兩項以上小血管病變者，發生中風、心肌梗塞或全因死亡的綜合風險約增加七成，顯示眼睛、神經與腎臟的異常，也可能是全身血管健康亮起紅燈。

在研究收案患者中，已有46.3%尚未採用具心腎保護效果的治療策略。中華民國糖尿病學會理事郭俸志表示，這不代表患者沒有接受治療，而是部分患者的治療仍有進一步評估空間。以SGLT2抑制劑為例，部分藥物除降低血糖，也經臨床研究證實，能減少符合適應症患者心衰竭住院、腎功能惡化等風險，應由醫師依個別病況評估使用。

國健署署長沈靜芬表示，糖尿病防治應從確診前開始，體重過重、腰圍增加及三高異常，都可能是代謝健康警訊，民眾可善用成人預防保健服務，及早掌握健康狀況。掌握「5看早發現、3問早守護」原則，注意體重腰圍、血糖、血壓血脂、腎臟健康指標及心腎併發症，回診時主動詢問醫師自身風險、追蹤頻率，才能降低長期併發症威脅。