MIRROR邱士縉進軍大銀幕！金馬開幕片《告別的年代》分飾雙胞胎展深情演技

由興揚電影製作、聯合數位文創共同投資的台馬合製浪漫電影《告別的年代》，即將於11月13日全台盛大上映！強勢入圍金馬獎四項大獎並榮獲今年金馬影展開幕片。本片除了有宋芸樺展現層次分明的深情演技外，首度挑戰跨國大銀幕作品的香港熱門男團 MIRROR 成員邱士縉（Stanley），在片中一人分飾「連生」與「望生」這對性格與命運截然不同的雙胞胎兄弟，精彩且張力十足的演技同樣備受矚目。

談及當初接到角色時的心情，邱士縉坦言連生與望生這兩個角色在性格上各有層次。聊到自己與角色的異同，他表示：「我覺得連生跟望生身上都有某特質跟我蠻像的，但又有很不同的一面。連生深情且內斂，望生狂放又多情，兩人截然不同的表演方式可以讓我挖掘到自己很多不同的面貌，也是演起來最過癮的地方。」

開拍前，邱士縉做足功課揣摩當代肢體與口條。圖／興揚電影提供

在片中與女主角宋芸樺有許多深刻感情糾葛與親密對戲，邱士縉也回憶起兩人初次見面的第一印象。他笑稱：「第一次見到芸樺時，覺得她是非常專業且有親和力的演員，排練時也給我很棒的安全感。」而在正式開拍後，宋芸樺極具感染力的演技更是讓他印象深刻，「印象最深的是有幾場情緒很重的對戲，她一落淚那個情緒渲染力非常強，會立刻把我帶進角色的世界裡，跟她對戲非常過癮！」

台馬合製浪漫電影《告別的年代》改編自馬來西亞華文文學大師黎紫書同名獲獎鉅作，劇情描述1990年代的馬來西亞，孤獨少年凱（劉子銓 飾）透過一本神秘小說，意外走進主人翁杜麗安（宋芸樺 飾）愛情故事。1969年的怡保，杜麗安的初戀情人連生（邱士縉 飾）在吐露家族祕密後離奇失蹤，從此改寫了數代人的命運。隨著書中的塵封真相逐漸浮現，虛實交錯，凱也驚覺自己與這段浪漫往事有著意想不到的深切聯繫。《告別的年代》將於今年11月13日全台上映。也將在11月12日於馬來西亞、11月19日於香港三地接連盛大上映。

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