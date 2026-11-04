蚊子嗡嗡擾人清夢 一巴掌拍破自己耳膜

竹山秀傳醫院收治2件「打蚊子」釀耳膜破裂病例，提醒民眾驅趕耳邊蚊蟲時，勿心急而用力自拍耳朵，極可能造成不可逆傷害，若拍打或撞擊耳朵後劇痛、耳鳴、出血等應儘速就醫。

竹山秀傳醫院表示，患者睡夢中頻頻聽到蚊子在耳邊嗡嗡飛舞，半夢半醒間一時氣急，奮力朝自己耳朵重拍一巴掌，沒想到隨即一陣劇痛與持續耳鳴，隔天就醫發現耳膜破裂；另1名患者用棉花棒清潔耳朵時，揮手驅趕蚊子，卻忘記棉花棒還插在耳道，不慎拍到棉花棒刺破耳膜造成外傷性耳膜穿孔。

竹山秀傳醫院院長、耳鼻喉科醫師莊碧焜說，耳膜像一面鼓，透過震動反射音波傳導聲音，重拍耳廓時，瞬間強大氣流衝擊薄薄耳膜，若超出彈性承受極限，就會引發氣壓性耳膜破裂，耳膜雖具一定自我修復能力，但若穿孔過大或伴隨聽小骨受損、繼發性感染，可能需手術修補，甚至影響長期聽力。

莊碧焜表示，用棉花棒清潔耳朵一直是醫師提醒、建議禁止的行為，若再因用力拍打將棉花棒瞬間推向耳道深處2.5至3公分，就可能刺穿構造脆弱的耳膜，甚至可能傷及內側聽小骨鏈，風險極高；耳道具自潔功能，若有過多耳垢影響聽力，應由專科醫師處理。

莊碧焜說，切勿重拍耳朵避免氣壓衝擊耳道、避免使用棉花棒或金屬耳扒掏耳朵，不僅易將耳垢推得更深，突發狀況時更易造成外傷性耳膜穿刺；昆蟲跑進耳朵勿用手指或棉花棒挖，以免昆蟲受刺激深入耳道，可於暗處照光引誘，或由醫師以專業器械取出。