高鐵雲林段軌道巡檢造假5年 8名涉案員工已離職

國民黨立委王鴻薇今天在立法院質詢表示，高鐵雲林段軌道電力維修單位，長達5年造假夜間巡檢紀錄。高鐵回應，確有此事，8名相關涉案員工都已經離職。

立法院交通委員會今天邀請交通部長陳世凱進行業務報告。

國民黨立委王鴻薇今天質詢時表示，她接獲爆料，負責高鐵雲林段軌道電力維修的單位，在夜間巡檢軌道紀錄上造假，且時間跨度長達5年，雖然高鐵已經進行處分，但為何會發生，其他路段是否有清查。

高鐵總經理陳惠裕答詢時指出，的確雲林段有這個狀況，是當初的主管督導時，就認為每個月會有維修車輛去做詳細巡檢，因此這部分就怠惰處理，後續所有路線跟系統都進行清查，只有雲林段發現有問題。

台灣高鐵表示，今年8月透過內部稽查發現，雲林段部分維修人員，疑未按實填報軌道步巡紀錄，經進一步深入追查，全面比對公務車衛星定位與工作紀錄，顯有不符。

台灣高鐵說，經訪談涉案8名員工，均坦承確因心存僥倖、便宜行事，造假紀錄，相關人員因深知行為已嚴重違反高鐵對營運安全規範最高標準，故未待調查完成，全數主動引咎辭職，但對涉及營運安全行為絕對勿枉勿縱原則，高鐵正持續針對違規人等所屬主管進行連帶調查、處分，並依公司獎懲程序辦理中。

台灣高鐵強調，已針對相關人員涉及的軌道設備進行全面清查，運用軌道檢查車等設備進行重新檢測與安全回溯，結果顯示均符合安全規範，同步強化維修作業流程查核、公務車里程數比對等稽核機制，內部亦完成7場安全教育訓練與法治宣導，重申維修紀錄的嚴肅性，並強化員工的法遵意識與職業道德。

台灣高鐵說，除將持續實施工作安全精進方案，更將落實安全宣導、工具箱會議、指差確認等安全規範，並建立事後查核機制，避免類似案件再度發生。

交通部次長陳彥伯表示，這部分在公司內部就有處理，後續會請鐵道局就監理部分，予以重視。