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流感疫苗打氣升溫…日接種15萬劑增逾1成 幼兒新冠第二劑明起放寬資格

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
疾管署署長羅一鈞提醒，幼兒須接種兩劑流感疫苗，明天起也放寬幼兒新冠第二劑疫苗資格，家長可盡快帶孩子補打。聯合報系資料照
疾管署署長羅一鈞提醒，幼兒須接種兩劑流感疫苗，明天起也放寬幼兒新冠第二劑疫苗資格，家長可盡快帶孩子補打。聯合報系資料照

公費流感新冠疫苗打氣升溫。疾管署統計，截至昨天流感疫苗全國累計接種490.7萬劑，預計明天就會突破500萬劑，11月2日起公費疫苗第二階段開放後，流感加新冠每日接種約15萬劑，較去年同期增加1成多。疾管署長羅一鈞提醒，幼兒須接種兩劑流感疫苗，明天起也放寬幼兒新冠第二劑疫苗資格，家長可盡快帶孩子補打。

羅一鈞表示，第二階段公費流感新冠對象為50至64歲成人，今年11月2日開打後，首日與11月3日每日接種量分別約15.5萬與15.6萬劑，比去第二階段開打首周每日約13萬劑，增加1成2。羅一鈞表示，今年接種情形較去年熱絡，可能與健康幣獎勵措施帶動有關。

疾管署昨天呼籲幼兒施打第二劑流感疫苗。羅一鈞說，今年約有70萬名幼兒符合流感疫苗第二劑接種資格，預計集中在11月接種，但依過去經驗，最後實際完成第二劑接種者僅約4成。呼籲家長留意接種時程，別讓孩子只打第一劑就忘了後續接種。研究顯示，6個月至未滿9歲兒童接種兩劑流感疫苗，相較只接種一劑，保護效果可提高15%至30%。

此外，疾管署昨天宣布，自11月5日起放寬幼兒公費新冠疫苗接種條件，年滿6個月以上至未滿5歲，且今年10月1日前僅接種過一劑新冠疫苗的幼兒，可再公費接種一劑本季疫苗。

羅一鈞說明，會放寬幼兒接種新冠第二劑，是因為今年6月至8月期間，不少家長帶幼兒接種第一劑疫苗，當時醫師也提醒須接種第二劑，但10月1日公費接種對象不包含幼兒，因此部分幼兒無法繼續接種第二劑。疾管署10月接獲多起家長陳情，經諮詢疫苗接種諮詢小組（ACIP）專家意見後，決定放寬條件，讓這群幼兒能繼續完成接種，建立較完整的保護力。

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