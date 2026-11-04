沒心臟病史也中招！56歲男突發背痛、左腳麻無力 竟是致命主動脈剝離

主動脈是將血液從心臟輸送至全身的最大血管，成大醫院心臟血管外科醫師楊清貿表示，急性主動脈剝離病程變化快速，且可能在短時間內危及生命，提醒民眾若突發劇烈胸痛、背痛或肢體異常，都應提高警覺，並爭取治療時機。

一名56歲的史姓男子有長期抽菸及高血壓問題，雖然沒有心臟疾病史，但某天晚間突然感到背痛，伴隨左下肢麻木、無力，緊急就醫後確診為急性A型主動脈剝離，後轉診至成大醫院接受手術，所幸手術過程順利，術後病情穩定，目前持續在門診追蹤。

楊清貿表示，急性主動脈剝離典型症狀為突發且劇烈胸痛，患者可能會感受到如撕裂、刀割或爆裂般疼痛，並延伸至背部、肩胛間、頸部或腹部，但症狀不一定局限在胸痛，若影響分支血管，恐出現昏厥、單側肢體無力、說話不清、呼吸困難、腹痛，甚至肢體冰冷、脈搏減弱等情形。

他提到，一旦血管內膜破裂，血液流入血管壁形成剝離，可能影響腦部、心臟、腎臟及四肢等器官血流，嚴重時會造成主動脈破裂、心肌梗塞、中風或器官缺血；長期高血壓是主動脈剝離的重要危險因子，另包括主動脈瘤、二葉式主動脈瓣、馬凡氏症等遺傳性結締組織疾病，以及家族病史等亦是。

楊清貿指出，治療方式須依剝離位置及病況決定，若涉及升主動脈，屬於Stanford A型，通常須緊急手術，重建升主動脈並維持重要器官血流；若為Stanford B型，且未出現破裂、器官缺血或持續疼痛等併發症，通常先以加護監測、控制血壓及心跳為主，必要時再評估支架或手術治療。

楊清貿提醒，手術雖可處理當下最危險病灶，但其他主動脈部位仍可能持續變化，患者術後須規律服藥、控制血壓與心跳，並依醫囑定期追蹤，才能及早發現後續病變。