老福法通過65歲以上免健保 醫師公會全聯會：台灣不應步入法國後塵

立法院三讀修正《老人福利法》第22條，65歲以上長者有條件免繳健保費，卻刪除原有弱勢醫療補助規定。醫師公會全聯會今串連各縣市醫師公會理事長具名嚴正反對，指擴大長者健保費補助恐加重工作世代負擔並排擠醫療資源，「醫療平權蒙塵，最弱勢的長者反而被犧牲。」

醫師公會全聯會表示，健保收入約七成來自15至64歲工作世代所繳納保費，若以所得稅率作為補助門檻，恐讓背負房貸、養育子女、仍在辛勤打拚的年輕世代，為資產相對充裕者承擔，這豈是公平正義所能容忍？本案每年約400億元的支出，至2049年將增至約629億元，終將化為下一代的稅負與債務。

醫師公會全聯會說，許多長者面臨經濟與醫療的雙重壓力，有限資源更應優先照顧最需要的人。這次修法卻刪除了部分負擔與健保未給付醫療費用的補助規定。衛福部初估，約6.6萬名低收入及中低收入長者的補助，恐將失去法源。保費補助擴及多數長者，最弱勢的長輩卻可能失去看病的保障，這是何等不公。

政府財政資源有限，每年約400億元的補助支出，勢必排擠健保總額成長、點值保障、護理人力政策、急重症與偏鄉醫療，以及癌症新藥、護理津貼等預算。醫師公會全聯會說，補了保費，健保並沒有因此多出一張病床、多出一位護理師。若多年公私協力才回穩的健保財務與醫療人力再度倒退，就醫品質受影響，長者首當其衝，全體病人無人倖免。

醫師公會全聯會以法國為例， 法國為削減赤字提出約440億歐元的緊縮預算，自2025年9月起爆發大規模全國罷工，工會高喊「稅收公平」與「社會與財政正義」，今年10月更有學生與年輕世代走上街頭，10月31日仍有約32萬人上街，主要工會號召11月5日再度罷工。當福利的支票不斷交給工作世代承擔，社會互信就會崩解，台灣絕不能步入法國後塵。

醫師公會全聯會聯會表示，涉及數百萬人、每年數百億元的社會保險財務變動，卻在缺乏完整精算、未充分聽取醫界與各方意見的情況下匆促通過。這不是負責任的立法方式，更是對健保永續精神的嚴重背離。當程序正義被輕忽，實質的公平正義就不可能實現。

醫師公會全聯會呼籲，弱勢長者的部分負擔與健保未給付醫療費用的補助應持續，醫療保障應連續；重大財政與世代負擔的政策，應建立在完整精算與社會共識之上；朝野應正視健保費基改革，建立符合量能負擔與世代公平的財務制度。朝野應以法國為戒，及早正視社會保險的永續課題，勿待民怨沸騰，才被迫以更痛苦的方式收拾殘局。