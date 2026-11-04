台北時裝週繫「洋流」飄帶 吳思瑤：表意自由

立委吳思瑤日前於台北時裝週開幕活動背上繫有「洋流」飄帶的包包，立委葉元之今天認為官方社群上傳照片涉及行政不中立。吳思瑤則以台北設計獎案例回應，這屬於表意自由。

台北時裝週SS27於10月15日至10月18日間舉行，文化部在社群平台上傳開幕活動照片，包含民進黨立委吳思瑤與文化部長李遠、文化部次長王時思、台灣設計研究院院長張基義等人合影。

國民黨立委葉元之今天於立法院教育及文化委員會質詢時表示：「為什麼在文化部的官方媒體上面會看到洋流飄帶？」難道是在鼓勵以後其他立委可以穿戴這些候選人的配件去拍照，例如「蔣萬安五號」等，並且也可以上文化部社群，認為涉及行政不中立。

李遠回應，那是打扮。對於能否穿戴其他配件，他也不會阻止。而吳思瑤則在質詢時表示，作為台北時裝週的催生者，她一直會盡量參與活動，但沒想到她的表意自由讓李遠被為難。

吳思瑤說，日前在台北設計獎有設計師身上繫「洋流」飄帶被P掉，台北市政府道歉，並稱是廠商失誤。她認為市政府態度正確，最後將照片還原，做法也是對的，政府不能Ｐ掉表意自由，北市府做錯了，但立法院教育及文化委員會竟然有立委反過來要求文化部徹查照片，「我很遺憾，他要成為第2個蔡詩萍嗎？」

吳思瑤同時表示，她期待跨黨派立委也一起支持文化部活動，要戴上「台北安可」飄帶，她也歡迎，因為每個人都有自己的自由。她不需為自己道歉，而文化部也不應當向這種傳統封建的思維低頭。