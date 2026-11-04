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高雄內門社區共餐食物中毒 就醫民眾全數出院

中央社／ 高雄4日電

高雄內門區金竹里社區據點昨天中午發生共餐食物中毒案，衛生局今天表示，18人就醫後已於昨晚症狀緩解，全數出院返家。現場疑似「大苦薯」食材已送驗，籲民眾勿自行採集植物食用。

高雄市衛生局今天發布新聞稿說明，內門區金竹里社區據點共餐食物中毒案，經疫調確認共餐共24人，其中19人食用添加疑似「大苦薯」咖哩飯後陸續身體不適， 18人分別前往醫院及診所就醫，主要症狀為頭暈、全身無力、噁心及嘔吐。

衛生局表示，昨晚約9時30分，身體不適就醫者症狀皆已緩解，全數出院返家休養，今天持續追蹤關懷健康無虞、無新增通報個案。

衛生局指出，昨天下午接獲通報後立即派員疫調，追查共餐菜色及食材來源，依患者發病時程與症狀，初步即研判為生物性毒素或化學性物質污染。

經逐一比對發病與未發病人員的共食項目後，迅速鎖定咖哩相關食材，並於製餐現場查獲剩餘疑似「大苦薯」食材，來源為共餐者於山區自行採集，昨已完成採樣，將送請衛生福利部食品藥物管理署進行分子物種鑑別。

衛生局提醒，「大苦薯」外觀易與山藥等食用薯類混淆，呼籲民眾勿自行採集、食用或分享來源不明、無法確認品種的植物；社區共餐應選用來源明確的食材避免誤食。

內門 高雄 食物中毒

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