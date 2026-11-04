台灣髖部骨折率亞洲第一 醫：高風險女性40歲起篩檢

邁入超高齡社會，銀髮海嘯來襲的台灣，髖部骨折率是亞洲第一，醫師提醒有家族史的女性，40歲起應接受骨質密度檢查，男性同樣不能忽略骨質疏鬆問題，建議50歲後可進一步評估。

台北醫學大學附設醫院骨科部主任吳孟晃今天在衛生福利部食品藥物管理署例行記者會表示，骨質疏鬆率隨年齡增長逐步增高。骨質疏鬆是一種全身骨骼疾病，骨骼內部流失支撐，變得猶如空洞的海綿般脆弱，3大特徵是骨量快速減少、顯微結構變差、骨折風險劇增。

吳孟晃提到，台灣骨質疏鬆盛行率偏高，整體盛行率接近4成，尤其50歲以上女性，骨質疏鬆比率約1/4，男性也約有1/5，不少民眾可能已罹患骨質疏鬆，卻因沒有明顯症狀而不自知。身高逐漸變矮、駝背，及經常腰酸背痛等情況，這些都可能是骨質疏鬆警訊。

吳孟晃說，骨質疏鬆不只是骨骼密度下降，更代表骨骼結構與品質逐漸變差，使骨頭變得脆弱，即使受到輕微碰撞或跌倒，也可能發生骨折。預防骨質疏鬆不能等到年紀大才開始，應從年輕時就建立良好的生活習慣。

吳孟晃表示，預防骨質疏鬆最重要的是提早發現、及早介入。平時應維持適當的負重運動，如跑步、健走等，並適度日曬，幫助維持骨骼健康。臨床觀察發現，平時較少運動的上班族，篩檢結果骨質較差；相較之下，有規律運動習慣者，腳跟骨的骨質表現通常較好。

吳孟晃指出，骨質疏鬆高風險族群有65歲以上女性、70歲以上男性，及長期使用特定藥物的患者，如乳癌、攝護腺癌治療使用的抗荷爾蒙藥物等。此外，慢性肺病、風濕免疫疾病患者，也可能因疾病本身或治療藥物影響骨質，應定期追蹤。

吳孟晃建議若女性有骨質疏鬆家族史，如父母曾發生骨折，可考慮在停經前約40至45歲時，自費接受第1次骨質密度檢查；女性停經後則更應積極檢查，建議至少每2年追蹤1次；若本身已有骨質疏鬆，或屬於高度風險族群，可依醫師評估縮短至每年檢查1次。

男性同樣不能忽略骨質疏鬆問題。吳孟晃指出，男性也會隨著年齡增長出現男性荷爾蒙下降等變化，建議50歲後可進一步評估骨質狀況。臨床上曾遇過不少男性患者，直到發生骨折或接受健康檢查時，才發現自己已有嚴重骨質流失。